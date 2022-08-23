Живописная опасность

Специалисты Восточно-Казахстанского филиала «Казселезащита» продолжают мониторинг селеопасных участков.

По информации пресс-службы ДЧС ВКО, проведены батиметрические обследования озёр в верховье бассейна реки Белая Уба города Риддер.

Наблюдение за моренными озёрами крайне необходимо. Отступающие ледники оставляют за собой огромные массы обломочного материала (морены), который состоит из глины, песка, щебня и осколков горных пород. Выемки в рельефе заполняет вода, так и образуются моренные озера. Как правило, эти водоёмы находятся высоко в горах, они холодные и безжизненные. Зачастую они выглядят живописно, но за этой красотой скрывается большая опасность. Прорыв стенки моренного озера может стать началом разрушительного селевого потока.

В Восточном Казахстане 13 селеопасных очагов, находящихся в Катон-Карагайском, Зайсанском районах, районе Алтай и городе Риддер. Всего с начала селеопасного периода специалисты провели 216 пеших наземных обследований. Чтобы узнать приблизительные объёмы воды, они измеряют площади и глубину озёр. Замеры глубины производятся с лодки при помощи эхолота.

В верховье бассейна реки Белая Уба 12 озёр, специалисты исследовали три из них, расположенных вблизи населённых пунктов. Озёра находятся на высоте 2000 метров над уровнем моря. Вода в них бирюзовая и прозрачная, поэтому хорошо видно каменистое дно. Наполнение озёр происходит в результате таяния снежников, а также накопления дождевых вод. Специалисты пришли к выводу, что в данный момент озёра угрозы не представляют.

– Результаты показали: сейчас ледниковая деятельность отсутствует, воздействие осыпей и оползней на водостоки не наблюдается. Необходимости в проведении каких-либо работ или противоселевых превентивных мероприятий нет, – сообщил руководитель филиала ВК «Казселезащита» Омар Дузгумбаев. – Всего в горах Восточно-Казахстанской области образуется 144 моренных озера, которые представляют угрозу 13 населённым пунктам. На сегодняшний день общая обстановка по области стабильная. Селеопасный период закончится в первые дни сентября.

Кроме того, в области есть девять оползнеопасных участков. В основном это береговые откосы и подрезы гор на автодорогах, в бассейнах рек: Громотуха, Уба – город Риддер; Бухтарма, Хамир, Черновая – район Алтай; Бухтарма – Катон-Карагайский район; Кендерлык – Зайсанский район.

В пресс-службе ДЧС ВКО отмечают, на селе- и оползнеопасных участках установлено 44 предупредительных и запрещающих щита, местным исполнительным органам и руководителям предприятий, частным домовладельцам, чьи объекты и строения находятся на потенциально опасных участках, выдано 101 уведомление-рекомендация.

Специалисты ведомства также напомнили, как действовать при селевом потоке. Так, при слышимом шуме приближающегося селевого потока следует немедленно подняться со дна лощины вверх по стоку не менее чем на 50-100 метров. Нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться большие камни.

Туристам, отправившимся в горы, не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или в тёмное время суток. Перед выходом на маршрут лучше уточнить прогноз погоды. Перед началом движения тщательно оценить возможные опасности, учесть погодные условия и вероятность препятствий. При ухудшении погоды рекомендуется спускаться вниз, а не подниматься вверх. На горных маршрутах внимательно следить за дорогой и смотреть под ноги, особенно после дождя. Не забираться на крутые склоны – это увеличивает риск получить травму. Не допускать перегрева и переохлаждения организма. Не оставлять в горах детей без присмотра. Иметь с собой достаточный запас воды и компас.

Тем, кто планирует провести в горах несколько дней, обязательно следует оставить номера своих мобильных телефонов в подразделениях спасателей по номеру 112, который работает в круглосуточном режиме.

Алина Горбунова

Фото пресс-службы ДЧС ВКО