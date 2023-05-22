Живое искусство: зачем люди ходят в театр?

21 мая свой профессиональный праздник отмечают работники культуры и искусства Казахстана. Эти яркие, творческие, увлечённые, невероятно талантливые и интересные люди привносят в нашу жизнь красоту, вдохновение, радость, наполняют её новыми смыслами.

Среди безгранично преданных своему делу людей, творящих по призванию, по судьбе – служители Мельпомены. На сегодняшний день в Казахстане работают 55 государственных театров, из них 32 – областных.

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУР

В нашем регионе главным источником, «питающим» человеческие души чистотой, нравственностью, предельной искренностью чувств, уже на протяжении нескольких десятилетий остаётся Восточно-Казахстанский областной драматический театр.

Современный мир, высокие технологии, скоростная передача информации на любые расстояния заставляют людей прибегать к поиску сложных, технически оснащённых развлечений. Но, тем не менее, театр по-прежнему живёт и актуален. Чем и благодаря чему?

За прошедший год восточноказахстанские зрители стали свидетелями появления на подмостках 12 новых спектаклей на казахском и русском языках. Какие-то из постановок приобщали людей к истории, мировому культурному наследию – «А.Л.Ж.И.Р.» А. Даулетулы, «Еріксіз емші» Мольера, «Волки и овцы» А. Островского, «Қар қызы» О. Бокея, а какие-то – помогали спастись от суеты и дисгармонии, переосмыслить жизнь, взглянуть на себя и окружающих под иным углом – «№13» Р. Куни, «Перебор»

Х. Бергера, «Человек из телевизора» М. Светашева, «Аты жоқ спектакль» Е. Шварца.

Всё это время театр не переставал искать новые формы общения со зрителем! Чтобы стать ближе, понятнее и доступнее для юных и любознательных ребят, была создана кукольная труппа. Артисты сегодня открывают чудесный мир искусства как на стационарной сцене, в театре, так и во время посещения детских садов областного центра через свои спектакли – «Кішкентай бақаның үлкен оқиғасы» Э. Быстрицкой и «Маугли» Р. Киплинга.

С недавнего времени распахнуло свои двери новое арт-пространство – театральная терраса. Здесь зрители могут насладиться камерными или экспериментальными спектаклями, видом звёздного неба, горячим чаем, взглянуть на проблемы, волнующие их вопросы с высоты птичьего полёта.

Кроме этого, Восточно-Казахстанский областной драматический театр за последний год стал «перекрёстком культур» – центром, где встречаются, обмениваются опытом профессиональные коллективы из различных городов Казахстана – Астаны, Кокшетау, Семея, Павлодара. Это общение в формате обменных гастролей духовно обогащает зрителей, поскольку у жителей и гостей региона появляется возможность смотреть спектакли, удостоенные высоких наград на международных фестивалях, с современным режиссёрским видением, инновационным подходом.

ОКНО В ЖИЗНЬ

Для тех же, у кого мир по каким-то причинам сузился до нескольких метров, до пространства квартиры, интерната, театр – это «окно», через которое можно почувствовать пульс жизни, её движение, ощутить себя в гуще страстей и событий.

Если спросите у людей с особыми потребностями: «Любят ли они театр?», большинство из них ответят утвердительно. Это можно понять и без слов, после спектаклей, сыгранных во время гастролей, или целевых мероприятий, по горящим, заинтересованным глазам людей.

Психологическая драма «Қара пима» У. Есдаулетова оставила неизгладимые впечатления у зрителей учреждения №17 Комитета уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области. А для учащихся усть-каменогорской школы-центра дополнительного образования №19 с нарушениями опорно-двигательного аппарата экскурсия по театральному закулисью стала невероятным и захватывающим путешествием в неизведанное.

Но не только горожан интересуют театральные события, премьеры. Жители отдалённых сёл и районов любят искусство не меньше! Их размеренная, вдумчивая жизнь располагает к размышлениям о простых и в то же время естественных ценностях. А театр – это прекрасный «собеседник», с которым можно «говорить» на различные темы с неослабевающим вниманием.

Почувствовать это на себе уже смогли жители практически всех районов области, где на гастролях побывали артисты Восточно-Казахстанского областного драматического театра.

В то время, когда другие виды искусства – литература, музыка, кино уже давно переформатировались и «ушли» в интернет, театр по-прежнему свободен от глобальной паутины. Он остаётся верен своей основной идее – сцене, живым людям – актёрам, обладающим талантом, и главное – зрителям, ценителям искусства.

Как долго ещё люди будут ходить в театр, а не «залипать» в мониторы и экраны смартфонов? До тех пор, пока они будут способны думать и любить, сопереживать и искать ответы.

Дарья Шавлева, фото автора