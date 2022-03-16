Живите без боли 

В Семее успешно внедрили лечение оперативным путём воспаления тройничного нерва.

Невралгия – довольно распространённое хроническое заболевание, которое приносит людям много боли и дискомфорта. Чаще боль локализуется с правой стороны, в области верхней или нижней челюсти. Заболевание встречается преимущественно у женщин 50-70 лет.

Зачастую лечение невралгии ограничивается снятием болевого синдрома с помощью медикаментов, но эффект от него кратковременный.

По словам заведующего отделением нейрохирургии БСМП города Семея Алтая Культуманова, когда консервативные методы лечения не приносят облегчения пациенту или обладают выраженным побочным действием, необходимо хирургическое вмешательство.

Для лечения этого недуга нейрохирургами была внедрена радиочастотная деструкция ветвей тройничного нерва. С помощью этой технологии успешно прооперированы первые два пациента в рамках обязательного социального медицинского

страхования.

60-летняя Жупар Искакова на протяжении одиннадцати лет страдала от невралгии.

– Из-за острых, жгучих болей я не могла вести активный образ жизни, нормально питаться, – поделилась она. – Даже почистить зубы или улыбнуться было для меня настоящим испытанием. Где только я не искала лечение за эти годы. После операции чувствую себя хорошо, улыбаюсь без боли, это такое счастье! Спасибо врачам и всему медперсоналу больницы за профессионализм. Благодаря тому, что все затраты были покрыты в рамках ОСМС, лечение и реабилитацию я прошла совершенно бесплатно.

Бахыт Сарсембаева