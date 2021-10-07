Живи и процветай, аул!

С 1 октября стартовал марафон «Ауылдың гүлденуі – Қазақстанның гүлденуі», направленный на повышение качества жизни и благосостояния граждан, проживающих в сельской местности.

Марафон проводится в рамках празднования 30-летия Независимости РК в целях повышения конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции, сохранения и демонстрации элементов народного ремесла, устойчивого развития аулов.

В ходе мероприятия планируется организация выставок достижений в области сельскохозяйственной продукции отечественных производителей, выпуск документальных фильмов, публикация статей о жизни аула с участием тружеников, героев труда, учёных и почётных граждан районов.

– Проводимые местными исполнительными органами мероприятия будут нацелены на продвижение сельскохозяйственных товаров на внутренний и внешние рынки, ознакомление граждан с успехами, достигнутыми в области сельского хозяйства, сохранение и укрепление казахстанской государственности, усиление чувства общности и патриотизма граждан Казахстана, – сообщает Министерство сельского хозяйства РК.

Марафон будет проводиться в городах, районах и аулах с 1 по 31 октября текущего года, с учётом эпидемиологической ситуации.

Ания Есмухамет