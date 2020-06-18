Живет среди нас ветеран

С каждым годом ветеранов, прошедших дорогами войны, становится все меньше. И тем ценнее для нас, потомков Победы, встреча с живыми свидетелями той эпохи.

В селе Тарханка Глубоковского района живет 93-летний ветеран Михаил Дмитриевич Танин, героически сражавшийся в боях с врагом во время Великой Отечественной войны. Фактами о его жизненном пути поделился его земляк, учитель истории сельской школы Берикбай Жумабаев.

Родился Михаил Дмитриевич в 1927 году в многодетной семье в селе Чердояк Курчумского района. Отец маленького Миши работал на золотодобывающем руднике «Ток Бура», но после его закрытия семья переехала в колхоз «Караба».

– Дел в колхозе тогда хватало всем с избытком, работали круглый год, – погружается в воспоминания ветеран. – Меня, едва подросшего щуплого мальчонку, и всех моих сверстников забрали работать в колхоз на весь летний период. Во время сенозаготовки мы сволакивали сено в копны. Нас сажали на лошадь, а ноги привязывали к стременам, чтобы мы не упали. Были дни, когда от усталости я не чувствовал ни рук ни ног. По окончании сенокоса всех детей отправляли на колхозные поля пропалывать пшеницу от сорняка.

На всю жизнь ветеран запомнил тот изнурительный труд, непосильный для детского возраста. Работа в колхозе оплачивалась символически – палочками-трудоднями. За них после сбора урожая давали немного овощей, семян, зерна.

Мирная, хоть и непростая жизнь колхозников была прервана вестью о войне. Отца вместе с другими односельчанами-мужчинами забрали на фронт. Письма от него приходили очень редко.

– Он сразу попал в самое пекло боевых действий, – говорит Михаил Дмитриевич. – Немцы наступали стремительно, имея очень большое превосходство во всех видах вооружения. Но они не смогли сломить дух советских солдат. Зимой 1943 года отца тяжело ранили, он был комиссован по состоянию здоровья. Вернувшись домой, долго болел из-за полученных ран и в начале 1944 года умер.

Михаил в феврале этого же года отправился на фронт «добивать фрицев и отомстить за отца». Курс молодого бойца проходил в городе Уфа. Новобранцы рвались на фронт, но у командования насчет них были свои планы.

– В конце апреля 44-го нас загрузили в «теплушки» и повезли в неизвестном направлении. Состав останавливали лишь на маленьких полустанках и сразу же выставляли охрану. Отлучаться можно было только по необходимости и недалеко от вагонов. Только на десятые сутки нам объявили, что движемся на Дальний Восток, – рассказывает фронтовик.

Он ясно помнит, как однажды ранним утром объявили высадку. Недалеко виднелось село, это оказалась станция Поярково. Прибывшие части влились в состав 2-го Дальневосточного фронта. Михаил Дмитриевич служил там радистом.

8 августа 1945 года было опубликовано заявление о вступлении СССР в войну с Японией, а с утра следующего дня на дальневосточных рубежах Советского Союза развернулись боевые действия – началась военная кампания против империалистической Японии.

Упорное сопротивление японцы оказали в Цицикарском направлении. Опираясь на оборонительный рубеж, установленный на пограничной реке Аргунь, на его укрепленные районы, они пытались задержать наступление советских войск. Но наши воины в ожесточенных боях преодолели Чжалайнор-Маньчжурский укрепленный район, форсировали реку Аргунь и устремились к Хайлару.

Войска наступали в исключительно суровых условиях. К исходу первого дня 2-му Дальневосточному фронту удалось продвинуться вперед на 60 километров.

С 8 августа в Маньчжурии шли сильные проливные дожди, небольшие горные ручьи превратились в серьезные препятствия. Уровень в реках поднялся на 2-4 метра. Долины затопило водой, дороги размыло, и движение по ним транспорта стало невозможным. Несмотря на это, наступление развивалось стремительно.

Вместе со своим 60-м артиллерийским полком Михаил Танин дошел до города Харбина. Не раз был в боевых передрягах, но военная судьба хранила его от ран и увечий. Военная кампания советских Во-

оруженных Сил продолжалась 24 дня. Японская Квантунская армия была разбита, а также освобождены Северо-Восточный Китай, Северная Корея, Южный Сахалин и Курильские острова. В этом есть и заслуга рядового Танина. За что он был награжден медалью «За победу над Японией».

После этого 60-й артиллерийский полк передислоцировали на Чукотку.

– Климат на острове был суровым – то штормы, то морозы, – продолжает ветеран. – Жили мы в палатках при минус 60 градусах, когда даже дышать тяжело: пар от дыхания превращается в льдинки и забивает нос. Страшная зима была, ужасная. Но бывалые солдаты смогли приспособиться к местному суровому климату.

12 сентября 1945 года началась долгосрочная и необычайно трудная операция по усилению обороны Чукотки на случай возможной агрессии со стороны США. Отношения с еще недавним союзником осложнились в этом регионе настолько, что советское руководство не исключало проведения даже радикальной военной операции. К счастью, этого не произошло.

Прослужил Михаил Дмитриевич на Чукотке до 1952 года. После демобилизации вернулся в родной Чердояк и устроился на шахту проходчиком, где в то время в большом количестве добывали олово и золото.

После закрытия рудника фронтовику пришлось переехать в село Белая Гора, в Уланский район. Устроился на горно-обогатительный комбинат. Был водителем большегрузных «БелАЗов» и «КрАЗов», перевозил руду. В последние перед выходом на пенсию годы работал водителем служебного автобуса.

В Тарханку Михаил Дмитриевич с супругой Зоей переехал в 1997 году. Вместе они уже более 40 лет. Воспитали двух замечательных сыновей.

Солидный возраст не мешает ветерану оставаться общительным, доброжелательным человеком. Благодаря своему жизнелюбию он часто улыбается и не жалуется на трудности. Единственное, о чем он просит молодых односельчан, – чтобы ценили жизнь без войны.

– Радуйтесь жизни. Мирной жизни, – обращается фронтовик к молодежи. – И никогда не забывайте о прошлом…

Бахыт Сарсембаева