Жители Зайсана просят увеличить количество рейсов в местном аэропорту

Предложение было озвучено на встрече акима области Ермека Кошербаева с населением Зайсанского района. На сегодняшний день аэропорты есть только в двух городах области — Усть-Каменогорск и Зайсан.

Перелеты в Зайсан четыре раза в неделю осуществляет одна из авиакомпаний страны, но жители просят, чтобы были организованы пейсы в Астану и Алматы. Направления являются востребованными, этот вопрос должен рассматриваться на уровне профильных министерств, комитетов и управлений.