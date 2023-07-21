Общество

Жители Зайсана просят увеличить количество рейсов в местном аэропорту

21.07.2023
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Предложение было озвучено на встрече акима области Ермека Кошербаева с населением Зайсанского района. На сегодняшний день аэропорты есть только в двух городах области — Усть-Каменогорск и Зайсан.

Перелеты в Зайсан четыре раза в неделю осуществляет одна из авиакомпаний страны, но жители просят, чтобы были организованы пейсы в Астану и Алматы. Направления являются востребованными, этот вопрос должен рассматриваться на уровне профильных министерств, комитетов и управлений.

21.07.2023
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