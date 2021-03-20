Жители ВКО все еще не соблюдают санитарно-эпидемиологические требования санврача области

В Восточном Казахстане продолжается работа мониторинговых групп.

За минувшие сутки в Семее мониторинговые группы провели рейды на 337 объектах предпринимательской деятельности, в том числе ежедневным мониторингом охвачено 296 объектов, входящих в «тепловую карту». В ходе рейдов выявлено 8 нарушений масочного режима в торговых домах, общественном транспорте, на рынках. Взыскан один штраф на сумму 43 755 тенге.

В городе Риддере 19 марта проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 73 объекта. Нарушений выявлено не было. Из предыдущих рейдов городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля наложен штраф на сумму 43 755 тенге и два дополнительных начисления к предыдущим штрафам на сумму 87 510 тенге в связи с отсутствием оплаты по сокращенному производству.

В Шемонаихе вчера в ходе мониторинговых мероприятий было охвачено 75 объектов. Зарегистрирован один факт нарушения ограничительных мер, установленных главным санврачом области. Внесен штраф в отношении физического лица Ц., который находился в магазине без медицинской маски.

В районе Алтай 19 марта проверили на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 142 объекта. Было зарегистрировано 5 нарушений.