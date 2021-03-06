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Жители ВКО продолжают нарушать карантинные меры

06.03.2021
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Несмотря на штрафы, жители ВКО не соблюдают карантинные требования, в первую очередь это касается ношения масок.

Продолжает работу мобильная мониторинговая группа по контролю за соблюдением действующих карантинных и ограничительных правил, а также мер профилактики заражения коронавирусной инфекцией. В состав группы входят представители отдела предпринимательства, правоохранительных органов, общественности и предпринимателей.

Так, 5 марта в Восточно-Казахстанской области выявили более 52 нарушений ограничительного режима.
В Семее проведены проверки по 311 объектам. В том числе ежедневным мониторингом охвачены 275 объектов, входящих в «тепловую карту». Выявлено 45 нарушений, в том числе нарушения масочного режима в торговых домах, рынках и общественном транспорте. Составлено 3 протокола на сумму 131 265 тенге. Взыскано 3 штрафа на сумму 131 265 тенге.

В Риддере проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 74 объекта. В ходе рейдовых мероприятий выявлено 5 нарушений, а именно обслуживание посетителей без маски.

В Курчатове в ходе проверки 24 объектов предпринимательской деятельности было выявлено одно нарушение.

В Глубоковском районе 5 марта мониторинговыми группами проведено 18 рейдов на 123 объектах, выявлено одно нарушение масочного режима на открытом воздухе, сумма штрафа составила 43 755 тенге.

06.03.2021
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