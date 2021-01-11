Жители 40 городов Казахстана могут получить услуги центров занятости в режиме онлайн

Министерство труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) с 5 января т.г. расширило перечень городов, жители которых могут дистанционно получить услуги центров занятости населения (ЦЗН) через портал Электронной биржи труда (ЭБТ) – Enbek.kz.

Как сообщалось ранее, 17 ноября 2020 года для упрощения процедур регистрации безработных и облегчения получения государственных услуг по поддержке занятости МТСЗН запустило пилотный проект по дистанционному оказанию услуг ЦЗН посредством Электронной биржи труда для жителей городов республиканского значения и областных центров.

В «личном кабинете» на ЭБТ казахстанцы могут встать на учет как лицо, ищущее работу либо безработный и отслеживать все этапы регистрации. После получения статуса безработного граждане могут так же в онлайн режиме на ЭБТ отправить заявку на социальную выплату по потере работы и самостоятельно выбрать вакансии на рабочие места, субсидируемые государством – молодежную практику, социальные рабочие места, общественные работы. Для получения вышеуказанных услуг в онлайн режиме необходимо пройти регистрацию на ЭБТ, воспользовавшись электронной цифровой подписью.

Возможностью получить услуги дистанционно уже воспользовались более 1400 человек. Статус безработного получили 1015 граждан. Более 260 безработных направили заявки на получение социальных выплат на случай потери работы, из которых 80% уже одобрены Государственным фондом социального страхования.

«Гражданам, которые ищут работу и хотят обратиться в центр занятости, необязательно выходить из дома. Все это можно в считанные минуты сделать на портале Enbek.kz. Для этого нужно только иметь компьютер с выходом в интернет и электронную цифровую подпись. Услуга полностью автоматизирована. Это означает, что если в течение трех рабочих дней портал не подобрал человеку подходящую работу, то регистрацию в качестве безработного Электронная биржа труда осуществляет автоматически. Таким образом, полностью исключается человеческий фактор», – сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.

При отсутствии интернета или компьютера, получить услуги через ЭБТ можно в зонах самообслуживания, которые созданы во всех центрах занятости населения. Сотрудники ЦЗН дадут необходимые консультации по услугам, предоставляемым онлайн. Это позволяет гражданам не ожидать очереди на прием к специалисту центра занятости населения и минимизировать физические контакты в условиях пандемии COVID-19.

«С 5 января 2021 года механизм предоставления услуг онлайн посредством ЭБТ будет доступен населению еще в 23 городах областного значения. А во второй половине года все жители Казахстана смогут воспользоваться новыми сервисами. Также для граждан на Электронной бирже труда будет постоянно расширяться перечень услуг в сфере занятости», – добавил Ербол Оспанов.

Услуги ЦЗН через ЭБТ теперь доступны для жителей гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, всех областных центров, а также гг. Степногорск, Текели, Капшагай, Курчатов, Риддер, Семей, Каражал, Сатпаев, Приозерск, Жезказган, Темиртау, Балкаш, Шахтинск, Сарань, Аркалык, Лисаковск, Рудный, Байконыр, Жанаозен, Аксу, Экибастуз, Арысь, Кентау.

Подробную информацию об оказании услуг онлайн можно получить на сайте www.enbek.kz и в центре занятости населения.

Получить онлайн регистрацию на Электронной бирже труда в качестве лица, ищущего работу, граждане могут по ссылке https://www.enbek.kz/docs/ru/how-to-get-state-employment-support.