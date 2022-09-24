Жить в селе с городским комфортом

Социальная поддержка сельчан из отдалённых районов ВКО стала главным лейтмотивом совещания с акимами районов под председательством главы региона Даниала Ахметова. Кроме того, были рассмотрены вопросы о готовности области к новому отопительному сезону и мониторинге цен на продукты питания.

Забота и поддержка многодетных и малоимущих семей продолжает быть одним из основных направлений работы социальных служб. Так, постепенно в ВКО многодетные семьи обеспечиваются собственным жильём по различным государственным и региональным жилищным программам. Например, благодаря программе «Одноэтажный Восток» во всех районах ВКО и в областном центре сотни многодетных семей живут в новых комфортных жилых домах.

– Одним из основных вопросов является строительство жилья для многодетных и малоимущих семей. Определено, что в Зайсанском районе будет строиться 20 домов, в Курчумском – 14, в Катон-Карагайском – 5. Я поручил акимам составить план, когда и для какой конкретной семьи будет строиться дом. Есть многодетные семьи, которые отказались от домов, есть в сёлах добротные дома, которые не используются, и мы можем их выкупить и сделать там ремонт, – предложил районным акимам продумать этот вариант Даниал Ахметов.

Во время пандемии в регионе в хорошем темпе шло обеспечение широкополосным Интернетом отдалённых районов и окраинных сёл. Однако до конца вопрос пока не решён. По информации акима ВКО, на территории области насчитывается 126 сёл, где жители всё ещё испытывают трудности с доступом к Интернету. В основном, в небольших посёлках и сёлах, расположенных в горной труднодоступной местности. По словам Даниала Ахметова, по его поручению специалисты разработали типовой проект антенно-мачтовых сооружений, которые поэтапно будут там установлены.

В ближайшие годы намечается массовое строительство физкультурно-оздоровительных комплексов практически во всех районных центрах и крупных сёлах ВКО. Для того чтобы каждый раз не тратить бюджетные средства районов на разработку проектно-сметной документации, было разработано несколько типовых проектов ФОКов для сёл с разной численностью населения. Так, для небольших населённых пунктов, где численность не превышает 3 тысяч человек, в качестве примера будут брать типовой проект, который уже применили на практике, построив спортивный комплекс в Аиртау. В крупных сёлах и районных центрах с населением свыше трёх тысяч человек будут строить спортивные объекты, подобные физкультурно-оздоровительному комплексу, открывшемуся недавно в Таврии.

По этой же аналогии разработаны и типовые проекты школ для различных населённых пунктов. Так, в регионе уже есть планы по строительству школ на 50, 100, 300, 600 и 1200 мест. Именно они лягут в основу проектов новых школ, которые будут строиться на территории области в ближайшие несколько лет. Как отмечают специалисты, типовой проект хорош тем, что проектировщикам достаточно привязать типовой план к конкретной местности, что значительно быстрее и дешевле.

Также в ходе совещания обсудили вопрос готовности городов и районов к новому отопительному сезону. Заслушав отчёты представителей теплоснабжающих организаций и управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, Даниал Ахметов сделал вывод, что область готова к подаче тепла всем социальным объектам уже с 1 октября, если того потребуют погодные условия. Затем будут подключаться к теплоснабжению и жилые дома. Кстати, практически весь жилой фонд ВКО, получающий тепло от теплоисточников, имеет паспорта готовности.

– Небольшие опасения вызывала ситуация в Риддере, но руководители ТЭЦ уверяют, что ремонт станции завершается, – отметил глава региона.

Несмотря на сезон заготовки угля, ажиотажа на железнодорожных тупиках Усть-Каменогорска и районов области нет. И это неслучайно, с мая руководство области совместно с сотрудниками разреза «Каражыра», теплоснабжающих организаций, предприятий, реализующих уголь населению, и АО «НК «КТЖ» воплощали в жизнь разработанный в начале года план поставки угля по всем направлениям: от котельных и ТЭЦ до социальных объектов, бюджетных организаций и населения, проживающего в сёлах и частном секторе городов.

– Сегодня ажиотажа на железнодорожных тупиках нет, население вовремя позаботилось о запасах угля. Для удобства потребителей мы открыли ещё два пункта продажи твёрдого топлива, – сообщил Даниал Ахметов.

Также был поднят вопрос сдерживания цен на социально значимые продукты питания. Всё это время на территории региона активно работают мониторинговые группы. Аким области считает, что они показали свою эффективность на деле. А для того, чтобы у восточноказахстанцев появилась возможность сделать запасы на зиму по ценам производителей, в городах и районных центрах возобновится проведение еженедельных сельскохозяйственных ярмарок.

Екатерина Гуляева

Фото из архива редакции