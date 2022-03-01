Патриотическое воспитание

Жить, учиться, побеждать!

01.03.2022
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Будущие защитники Родины продемонстрировали завидную силовую и тактическую подготовку.

Региональные соревнования по военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодёжи были организованы в селе Калбатау Жарминского района.

В состязаниях, посвящённых памяти ветерана Афганской войны Тлеухана Бургажинова, приняли участие десять команд, представлявших города и районы Восточного Казахстана.

Допризывникам предстояло пройти четыре вида прикладного многоборья как в личном зачёте, так и общекомандном.

Целый день ребята соревновались, демонстрируя своё мастерство в строевой подготовке, разборке-сборке автомата на время, снаряжении магазина, стрельбе из пневматической винтовки, метании гранаты, подтягивании и других видах состязаний.

В итоге по сумме набранных баллов чемпионом стала команда из Семея, ребятам вручили главный приз и переходящий кубок.

В общекомандном зачёте первое место по праву получила команда из Алтая. Второе место завоевали ребята из Кокпектинского района. Замкнула тройку лидеров команда средней школы имени Маяковского села Калбатау.

– Нет сомнения, что подобные мероприятия дают положительный результат, – отмечает руководитель Семейского филиала федерации военно-спортивных клубов Серик Тусупов. – Военно-патриотические соревнования формируют у подростков ориентиры, популяризируют воинскую службу, содействуют укреплению морального духа и нравственности, стремления принести пользу Родине.

Бахыт Сарсембаева

Фото  предоставлено акиматом Жарминского района

Жарминский район

01.03.2022
557

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