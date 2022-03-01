Жить, учиться, побеждать!
Будущие защитники Родины продемонстрировали завидную силовую и тактическую подготовку.
Региональные соревнования по военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодёжи были организованы в селе Калбатау Жарминского района.
В состязаниях, посвящённых памяти ветерана Афганской войны Тлеухана Бургажинова, приняли участие десять команд, представлявших города и районы Восточного Казахстана.
Допризывникам предстояло пройти четыре вида прикладного многоборья как в личном зачёте, так и общекомандном.
Целый день ребята соревновались, демонстрируя своё мастерство в строевой подготовке, разборке-сборке автомата на время, снаряжении магазина, стрельбе из пневматической винтовки, метании гранаты, подтягивании и других видах состязаний.
В итоге по сумме набранных баллов чемпионом стала команда из Семея, ребятам вручили главный приз и переходящий кубок.
В общекомандном зачёте первое место по праву получила команда из Алтая. Второе место завоевали ребята из Кокпектинского района. Замкнула тройку лидеров команда средней школы имени Маяковского села Калбатау.
– Нет сомнения, что подобные мероприятия дают положительный результат, – отмечает руководитель Семейского филиала федерации военно-спортивных клубов Серик Тусупов. – Военно-патриотические соревнования формируют у подростков ориентиры, популяризируют воинскую службу, содействуют укреплению морального духа и нравственности, стремления принести пользу Родине.
Бахыт Сарсембаева
Фото предоставлено акиматом Жарминского района
Жарминский район