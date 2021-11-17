«…Жить надо! Надо жить! Иначе, что нам ещё остаётся…» Эта мысль служит лейтмотивом нового спектакля Молодёжного театра-студии «Авангард» «Пять – двадцать пять», премьера которого состоялась в Усть-Каменогорске.

Депрессивная комедия, именно так обозначен жанр спектакля, поставлена по мотивам одноимённой пьесы Данилы Привалова. Это запоминающаяся и пронзительная история о самом главном: силе любви, ценности и мимолётности жизни…

– Жанр депрессивная комедия сочетает в себе как комедийные моменты, так и депрессивные, – рассказал режиссёр-постановщик Никита Якушев. – В то же время комедийные моменты не столько заставляют смеяться, сколько задуматься: «А может, смешного-то и ничего нет?!»

Общая сюжетная канва спектакля разделяется на несколько временных эпох и затрагивает глубокие темы – влияние массовой культуры, пристрастие к вредным привычкам, одиночество, недопонимание, вопросы жизни и смерти… На фоне этих обстоятельств разворачивается трагическая история любви главных героев Коли и Тани – современных Ромео и Джульетты.

Острый внутренний конфликт, противоборство социуму, который диктует свои правила и держит в тисках, не сказанные вовремя важные слова, беспомощность перед судьбой. И вдруг… появляется шанс всё исправить. Но возможно ли это?

– У меня была роль Коли Белозерских, – поделился актёр театра Виктор Бельков. – Из-за неразделённой любви главный герой пристрастился к вредным привычкам, что и привело его к печальным последствиям. Однако на страшном суде, который в нашей интерпретации прошёл в формате ток-шоу, ему даётся шанс всё изменить. Но как бы парадоксально ни звучало, всё изменить не получится. Главный герой решает вернуться на два года назад, чтобы встретиться со своей девушкой Таней. К сожалению, на конечный итог это не влияет…

Такие «скачки напряжения» заставляют зрителей наблюдать за происходящим, затаив дыхание. Чувствуется, что актёры вжились в образ своих героев.

– Мы поставили спектакль буквально за месяц, – поделилась актриса театра, исполнительница главной роли Кристина Цуканова. – Несмотря на это, подготовились серьёзно. Во время постановки идёт тщательная работа над персонажами, мы прописываем их предысторию полностью. Это помогает прочувствовать судьбу героя и передать её зрителю.

Нужно сказать, что у ребят это получилось. Оригинальная постановка с несколькими смысловыми сюжетами впечатлила пришедших на премьеру. Некоторые зрители даже признались, что вместе с главными героями переживали свои личные события… И пусть порой не всегда под силу изменить жизненную ситуацию, но изменить своё отношение к ней – в наших силах.

– В судьбах людей происходят различные тяжёлые ситуации, многие начинают сдаваться, опускать руки, – резюмировал Никита Якушев. – Хотя в любом случае нужно идти вперёд – трудности нас закаляют и делают сильнее. Нужно жить в любом случае при любых обстоятельствах. Именно это мы хотели донести зрителю. Надеемся, что у нас это получилось.

Александра Исаева

Фото Молодёжного театра-студии «Авангард»