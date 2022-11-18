Жить играючи? Попробуйте!

Что в первую очередь представляет большинство людей, когда речь заходит о настольных играх? Скорее всего, небольшое поле с кубиками и фишками. Или покерную партию.

Но приходилось ли вам видеть красочное игровое поле по мотивам популярных фэнтэзи, площадью с полутораспальную кровать? Или расставлять вместо фишек фигурки гномов, орков и эльфов? Да, такие удивительные игры тоже существуют и увлекают они даже уже совсем взрослых.

Это не «Монополия»

Многие привыкли считать игры детской забавой. Если это не карты, домино или же шашки с шахматами, то точно какое-то ребячество. Но некоторые вполне взрослые люди готовы поспорить на этот счёт. И показать, что настольные игры могут быть весьма занимательными даже для тех, кто уже давно считает себя серьёзным и солидным.

– Когда люди слышат «настольная игра», то обычно реагируют: «А, «Монополия», да?». Нет, не «Монополия», – с улыбкой начинает свой рассказ житель Усть-Каменогорска Владимир Петров. – Соглашусь, что в своё время и эта игра была довольно популярной. Но сейчас мир настольных игр настолько отличается от того, что мы видели в детстве, что не идёт ни в какое сравнение. Поэтому, когда я слышу: «Что там может быть интересного?», мне сразу хочется пригласить человека на партию-другую, чтобы показать, какого удовольствия он себя лишает. Кстати, из-за этого надо мной иногда подшучивают коллеги, которым я часто рассказываю про своё хобби.

Владимир, 35-летний слесарь КИПиА (контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации) одного из крупных промышленных предприятий города. Несколько лет назад неожиданно для себя увлёкся настольными играми.

– Работа интересная, но однообразная, – говорит мужчина. – Поэтому когда шесть лет назад мой приятель показал мне необычную настольную игру (она называется «Манчкин»), я удивился. На самом деле, это одна из элементарных карточных игр. Но я пришёл в восторг от такого развлечения. Потому что карточки оформлены иллюстрациями, на них есть текст, и в целом суть совершенно иная, чем в игре в карты. Я подумал: «Не может быть, чтобы была только одна такая интересная настольная игра!». И поискал в интернете.

Действительно, настольных игр оказалось огромное количество. Вот только найти их в магазинах было довольно сложно.

– Мы с друзьями скачивали и распечатывали новые игры – детективные, военные, стратегические, экономические, приключенческие, – поясняет Владимир. – В них не просто переставляешь фишки по полю, а колонизируешь планеты, сражаешься с древним злом, развиваешь цивилизации… Когда в магазинах начали появляться игры нового поколения, я стал их активно скупать. И продолжаю это делать.

Оно того стоит

Как выяснилось, такое увлечение – дорогое удовольствие. Стоимость игр варьируется от 10-30 тысяч тенге и выше.

– Конечно, если вы не планируете собирать коллекцию и скупать все новинки, то этот минус превращается в едва заметную чёрточку. Для уютного семейного отдыха по выходным тратить деньги на очень крутую настольную игру, наверное, нецелесообразно. Вполне подойдут игры за более демократичную сумму, – советует Владимир. – Да и времени они займут меньше. Потому что более сложные партии могут длиться очень долго.

От 15 минут до… восьми часов. Почти полноценный рабочий день.

– Но подобные развлечения активно набирают свою аудиторию, даже становятся модными, – констатирует мужчина.

И это неудивительно. Универсальность этих игр позволяет собрать компанию, невзирая на возраст или уровень подготовки.

– Это развлечение для всех, – убеждён Владимир. – Конечно, следует учитывать сложность, если выбираешь игру для ребёнка или новичка, подбирать варианты попроще. Но в целом, по своему опыту, могу сказать, что освоив правила, вовлекаются люди, независимо от возраста, пола, опыта, профессии и других характеристик. Моя дочь, например, очень любит играть со мной, хотя ей всего восемь лет. При этом мне тоже интересно. То есть, настольные игры одинаково занимательны как для детей, так и для взрослых.

Количество участников настольной игры варьируется от двух до восьми человек. Но бывают и сольные варианты.

– Конечно, играть одному не столь увлекательно, как в компании, но и в этом что-то есть, – считает Владимир. – Хотя интереснее познакомиться с новыми людьми, найти единомышленников. Есть игра про покорение космического пространства, рассчитанная на восемь человек. Каждый из участников выступает за определённую космическую расу, которые путешествуют в космосе, захватывают планеты, сражаются между собой. Такая партия может длиться до 12 часов и дольше.

Примечательно, что у настольщиков существует свой этикет. Опытные игроки всегда стараются помогать новичкам. Каждый настольщик знает, что к реквизиту нужно относиться бережно. Ещё хозяин коробки всегда сам поясняет правила игры, которые могут быть весьма непростыми.

– В некоторых играх правила изложены на двух-трёх страницах. А бывают с книгой правил в 50–60 листов, – разводит руками Владимир. – Не так давно я участвовал в масштабной партии «Война кольца». Она создана по мотивам романов Джона Р. Р. Толкина «Властелин колец», в которой одно только поле занимает пространство, равное по площади полутораспальной кровати. От одного края до другого – рукой не дотянешься! В комплекте больше 200 миниатюр (пластиковые фигурки, изображающие персонажей или реквизит в игре. Бывают ещё деревянные фигурки, они называются миплами): гномы, орки, эльфы. Играли мы вдвоём с другом. Один выступал за войско тьмы, второй – за свободные народы Запада. Так вот эта партия заняла у нас около пяти часов.

Устоять невозможно

Как объяснил Владимир, глобально игры можно условно разделить на два вида: американской (амери) и европейской школы (евро).

– Европейские игры подразумевают стратегию. Нужно много думать, просчитывать ходы, – продолжает настольщик. – В этих играх почти нет взаимодействий с противником. Например, коллега не может напасть на твоих персонажей. Играешь, будто решаешь головоломку. Элемент случайности в них тоже отсутствует. Но тем не менее, сами идеи игр достаточно интересны: покорение Марса, какая-нибудь экономическая стратегия, развитие индустрии и так далее.

В играх американской школы всё по-другому. По словам Владимира, во время партий участники погружаются в действо, словно читают книгу или смотрят фильм с захватывающим сюжетом.

– Это всегда какая-то удивительная история, в большинстве своём фантастическая, – говорит Владимир. – Потому что многие создатели игр вдохновляются творчеством популярных фэнтэзи авторов. Ещё один яркий пример – игры по мотивам «Графа Дракулы» или произведений Говарда Филлипса Лавкрафта. Поэтому атмосфера во время партии может быть абсолютно нереальная.

При этом никогда не знаешь, что тебя ожидает. Эффект неожиданности присутствует всегда, а значит эмоциональный накал участникам гарантирован.

– Так, в одной игре, после первого же броска кубика моему персонажу выпала участь «Мгновенная смерть», – смеясь, рассказывает Владимир.

И такие курьёзные случаи – не редкость.

Владимир всегда шутя предупреждает всех, кто впервые садится за настольную игру, что это занятие крайне азартно и вызывает привыкание.

– Это не тот азарт, когда играют, скажем, на деньги, –отмечает он. – Тем не менее, попробовав раз, уже невозможно отказаться от нового приглашения на игру. Когда иду в гости, обязательно прихватываю с собой коробки. Вдруг кто-то захочет сыграть? Ведь это не только весёлое времяпрепровождение. Именно сочетание живого общения и увлекательного процесса сделало настольные игры моим любимым хобби. Всегда стремлюсь приобщить к играм всё своё окружение, ведь это так здорово!

Лилия Дроздова

Фото из архива Владимира Петрова