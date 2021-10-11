Жить и верить

Героиню этой публикации Жанну Жабекову мы застали во время онлайн-урока, который она проводила для группы детей, собравшихся в библиотеке имени Пушкина в Усть-Каменогорске. Творчество девушки из села Кокпекты нашло признание в области и даже республике, приобщиться к нему желает множество наших сограждан.

В мастерской Жанны можно увидеть целый арсенал различных дипломов, благодарственных писем и сертификатов, вручённых ей на областных и республиканских форумах. На одном из них девушка представляла нашу область и стала победителем в номинации Lady Motivation 2020. Однако основное пространство всё же занимают вещи, созданные руками Жанны. На верхних полках стеллажа – ряд мягких игрушек, повторяющих персонажей детских сказок. Далее – набор красивых, оригинальных изделий – малые и большие короба для хранения домашних вещей, кувшин, подставки, в том числе для пасхальных угощений, ещё корзины, сапог, в который очень удобно ставить шампанское, и т. д. Человека, взявшего в руки одно из этих изделий, ждёт немалое удивление, когда он узнаёт, что материалом для всего этого великолепия стали… обыкновенные газеты.

…Жизнь Жанны разделилась на до и после в 2010 году, когда она попала в тяжёлое ДТП. Диагноз – перелом шейного отдела позвоночника. Долгие месяцы в больничных палатах, операция, инвалидная коляска. Для полной жизни, молодой, красивой девушки это был беспощадный приговор. Требовалось собрать всю волю в кулак и начать новую жизнь. Не всем, оказавшимся в подобной ситуации, это удаётся. Но Жанна смогла и затем уже никакие силы не способны были остановить её стремление к мечте встать на ноги, расстаться с коляской и жить полноценной жизнью. Регулярные занятия на специальных снарядах у себя дома, курсы реабилитации в медицинских центрах области приносят результат. Хоть и медленно, но приближая заветную цель.

Теперь о творчестве Жанны Жабековой. Она рассказала, что после окончания школы в селе Кокпекты поступила в Колледж сервиса в Семее. Успешно окончив его, получила специальность «модельер-конструктор», начала работать в швейном ателье. Приходилось заниматься пошивом спецодежды: медицинских халатов, комбинезонов, роб и т. д. Этот опыт впоследствии очень пригодился.

– После тех событий я должна была чем-то занять себя, – говорит Жанна. – Стала шить мягкие игрушки. Дарила их племянникам, друзьям. Мыслей зарабатывать на этом не возникало. Как-то в наш дом заглянула руководитель Палаты предпринимателей Кокпектинского района Алия Мукашева. Увидев мои изделия, предложила организовать их выставку. Я не стала протестовать и, собрав одну коробку игрушек, передала её Мукашевой. Потом, как выяснилось, игрушки раскупили и попросили сделать ещё. Мне ничего не оставалось, как выполнить заказы. Так стала мастером по мягким игрушкам. Это дело приносило какие-то доходы в течение нескольких лет.

По словам мастерицы, как-то она увидела в интернете технику плетения из газетных трубочек. Попробовала сделать сама – получилось. Новое занятие оказалось увлекательным. Как выяснилось, существует множество направлений и техник газетного плетения. Те, что освоила девушка, стали приносить отличные результаты.

Процесс создании изделия из газеты начинается с изготовления исходного материала – газетных трубочек. Их аккуратно свёртывают из газет и окрашивают. Чтобы скрыть шрифты, применяется коричневая либо зелёная краска. Если в работе используется чистая бумага, то можно выбирать более светлые тона. В основном плетением мастерица занимается в зимние месяцы.

– В конце мая – начале июня выношу всё, что сделала за зиму, на улицу и покрываю лаком, – говорит Жанна. – Лаки могут быть токсичны, поэтому стараюсь оградить себя и домочадцев от такого воздействия.

Стоит отметить, изделия, сплетённые из газетных трубочек, получаются не только эстетичными, но и прочными. Их можно использовать в быту. Поэтому рукодельное мастерство жительницы Кокпекты нашло признание в её родном селе и районе. В 2018 году примыкающую к дому мастерскую Жанны, построенную её отцом, посетил прежний аким района. Он предложил работать с детьми, передавать им умения и навыки.

Так наша героиня стала наставником: её приняли в штат районного Дома детского творчества. Уроки проходят непосредственно в мастерской. По словам хозяйки, детям нравится здесь бывать, сказывается наполняющая это пространство творческая атмосфера. К тому же есть наглядные примеры того, во что превращается обычная газета. В настоящее время девушка является полноценным специалистом районного Дома творчества и вносит свою весомую лепту в воспитание и обучение детей прикладному искусству.

Вместе с тем наша героиня ещё и предприниматель. Она шьёт на заказ одежду, реставрирует, производит мелкий ремонт. Работы прибавилось с началом пандемии коронавируса. По признанию мастерицы, она сшила более пяти тысяч (!) масок. Сейчас может изготовить корпоративные маски с логотипом организации, коммерческой фирмы либо по индивидуальному заказу. Чтобы изготавливать именные, эксклюзивные вещи, в 2020 году дополнила своё швейное оборудование вышивальной машинкой. Заказы поступают из Усть-Каменогорска, Семея и даже Алматы.

Вот такой удивительный человек живёт в селе Кокпекты. Пример хрупкой девушки, поверившей в мечту и каждый день борющейся за неё, не может не восхищать. Поэтому на прощание пожелали ей, чтобы эта мечта осуществилась. Верим, что так и будет.

Бек Нигметов

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Кокпектинский район