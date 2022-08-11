Жильё на вторичке

Интересно, как изменились цены на рынке жилья? На сколько стали дороже квартиры в Усть—Каменогорске?

Илья Литвинов, Усть—Каменогорск

Миграционный центр Сахарово на сайте https://рвп-сахарово.рф/онлайн/

По информации, предоставленной Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, за период с июля 2021 г. по июль 2022 г. цены на квартиры вторичного рынка повысились на 26,4%, продажи нового жилья – на 19,6%. Арендная плата за благоустроенное жилье в июле 2022 г. по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 20,8%.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Актобе – на 32,5%, Нур-Султане – на 27,6%, Усть-Каменогорске – на 26,1%. Лидерами по росту цен на вторичном рынке жилья стали Кызылорда – 44%, Усть-Каменогорск – 43,7%, Талдыкорган – 43,4% и Нур-Султан – 41,3%, а на рынке аренды жилья – город Алматы – 47,2%.

Добавим, Бюро национальной статистики АПСР РК ежемесячно мониторит цены на рынке жилья. Индексы цен формируются на основе данных выборочного наблюдения по областным центрам и городам Нур-Султан, Алматы, Шымкент. Информация по продажам нового жилья собирается у строительных организаций, совершающих операции по продажам, при этом учитываются цены нового жилья с черновой и чистовой отделками.