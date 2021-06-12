Жильё для сельчан

В Катон-Карагайском районе в прошлом году успешно реализован необычный пилотный проект по строительству социального жилья.

Оно предназначено для многодетных семей, которые стоят в очереди на получение заветных арендных квадратных метров.

«Рудный Алтай» сообщал в конце 2020 года, что в районном центре построены и введены в эксплуатацию десять двухквартирных домов. В них отметили новоселье сразу два десятка семей из числа очередников. Средства на возведение типовых современных домов были выделены из бюджета. На объектах строительные работы провели как местные строители, так и их коллеги из других регионов.

В нынешнем году подобная практика продолжена, но с небольшими коррективами. Акиматом района в рамках подписанного меморандума достигнута договорённость, что строительные компании за свой счёт возведут жильё. Местные органы власти после завершения строительства выкупят у них дома, готовые к заселению. Причём особое внимание будет уделено качеству выполненных работ и материалов, использованных при возведении домов.

Сейчас на стройплощадке задействовано местное предприятие из села Улкен Нарын, а также строительная компания из Зайсанского района. Они в общей сложности возводят сразу десять новых домов – по пять объектов. Судя по нынешним темпам, строительные работы будут завершены гораздо раньше, чем в прошлом году.

Таир Сапаргалиев

Фото из открытых источников

Катон-Карагайский район