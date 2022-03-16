Жильё для сельчан 

В Тарбагатайском районе последовательно реализуется программа «Одноэтажный Восток», уже доказавшая свою высокую востребованность и эффективность.

В чём же привлекательность подобной формы домостроения для сельских жителей? Это, конечно, близость к земле, новизна планировки и использование современных материалов для постройки и отделки жилья. В совокупности с подведением необходимых местных коммуникаций, созданием условий для комфортного проживания людей всё это повышает качество жизни.

Немаловажную роль играют и сроки возведения жилья. По официальным данным районного акимата, в прошлом году введено в эксплуатацию 25 двухквартирных жилых домов. В нынешнем году такая практика продолжена одновременно в двух самых крупных населённых пунктах Тарбагатайского района. В Акжаре и Аксуате заложены основания и продолжается строительство соответственно девяти и восьми домов.

Временная дистанция между закладкой фундамента и сдачей жилья в строй, как правило, не превышает даже одного года. Причём готовый объект сдаётся под ключ, а приоритетом при выделении жилплощади пользуются многодетные семьи, социально уязвимые слои населения, получающие её по различным государственным программам.

Меир Токобаев

Тарбагатайский район