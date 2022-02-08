Жилищные вопросы решаются поэтапно

Катон-Карагайский район принимает активное участие в реализации различных программ возведения жилья. В частности, пользуется большой популярностью эффективная региональная программа под «говорящим» названием «Одноэтажный Восток».

В период с мая по сентябрь 2021 года в её рамках выполнен большой объём строительных работ. По официальным данным отдела архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района, в сжатые сроки возведены сразу 17 новых двухквартирных домов по современным проектам.

Отметим, что строительство велось сразу в двух самых больших населённых пунктах обширного по своей территории отдалённого приграничного района. – Улкен Нарыне и Катон-Карагае. Соответственно, в первом случае построено 10, а во втором – 7 двухквартирных жилых домов для сельчан.

Новое жильё возведено за счёт собственных средств частных инвесторов. Подобная форма партнёрства акимата района с представителями строительной отрасли на деле доказала свою эффективность уже в предыдущий период. По её условиям инвесторы вкладываются в строительство, а местные органы власти выкупают полностью готовые дома для заселения людей, что называется «под ключ».

Будет справедливым напомнить, что большое внимание уделяется вопросам качества вводимого жилья. Поскольку это отвечает кровным интересам всех сторон, как инвесторов и строителей, так и районного акимата с будущими новосёлами, которым предстоит жить в домах. Поэтому осуществляется постоянный контроль за ходом и качеством выполняемых работ от первого колышка и до ввода в эксплуатацию. Требования необходимого качества предъявляются к используемым строительным материалам и строгому соблюдению всех строительных норм и правил.

Как информируют в районном отделе архитектуры, градостроительства, совместная работа приносит плоды. Важной особенностью является то, что жильё возводится оперативно. В темпе, просто немыслимом в прежние годы.

– На сегодняшний день 17 жилых домов сразу на 34 квартиры с общей площадью 2958 квадратных метров выкуплены за счёт средств областного бюджета, – говорит руководитель отдела Болат Молдабаев. – Общая площадь одной квартиры составляет 87 квадратных метров. Это жильё распределено между гражданами, состоявшими на учёте для получения своих заветных квадратных метров из государственного жилищного фонда. Таким образом, 34 семьи обеспечены жильём в новых двухквартирных домах.

Для привлечения и закрепления дефицитных кадров в сельской местности является важным жилищный вопрос. Особенно, когда дело касается востребованных врачей. В этой связи, акимат района применил действенные методы.

– В 2021 году проведены работы по строительству в селе Катон-Карагай трёх двухквартирных домов общей площадью 390 квадратных метров, – сообщил Болат Молдабаев. – Общая площадь одной квартиры 65 квадратных метров. Они выкуплены за счёт областного бюджета для адресного обеспечения врачей собственным жильём.

В возведении жилья в двух сёлах Катон-Карагайского района приняли участие пять строительных компаний. Они подошли ответственно и справились со всеми задачами.

Одноэтажная застройка смотрится органично в городе и в сельской местности, где люди также хотят быть ближе к земле. Для этого есть все благоприятные условия, быт и менталитет местного населения имеют свои особенности. В то же время имеются другие тенденции, когда городские подходы и другой уровень комфорта жилья востребованы в сельских населённых пунктах. Во многом это зависит и от специфики сферы, отрасли, в которой трудятся сельские жители. Поэтому учитываются их конкретные запросы.

По данным профильного отдела, в сентябре 2020 года по программе «Нұрлы жер» началась реализация проекта по строительству 30-квартирного жилого дома в селе Улкен Нарын. Его возведение завершено в конце 2020 года, дом введён в эксплуатацию. В соответствии с планами мероприятий в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан, состоялось торжественное вручение ключей новосёлам. В новом трёхэтажном здании всего 30 квартир, из которых 12 однокомнатных, а остальные 18 – двухкомнатные. Общая их площадь, соответственно, составляет более 30-ти и 50-ти квадратных метров. К дому подключено центральное отопление, и жители проводят первый зимний сезон в новом жилье.

Меир Токобаев

Катон-Карагайский район