Приоритеты

Жидкое «золото» Востока

25.11.2022
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Экспортные возможности Восточного Казахстана не ограничиваются продукцией горнорудной и металлургической промышленности. Их фактические и потенциальные возможности не вызывают ни малейших сомнений. Вместе с тем, скоро намечается заметный прорыв в агропромышленном секторе.

В электронных СМИ республики в последнее время популярной и обсуждаемой темой является ввод в эксплуатацию новых мощностей по глубокой переработке маслосемян и производству растительного масла в ВКО. Здесь ничего удивительного нет, в регионе завершилась уборка подсолнечника, маслосемена сдают на переработку. К примеру, Шемонаихинский район закончил уборочную кампанию на две недели раньше, чем в прошлом году.

Новостью года является увеличение мощностей по производству растительного масла до 700 тысяч тонн в год. Аким области Даниал Ахметов сообщил об этом в своём отчёте на сессии областного маслихата. Отмечено, что в нынешнем году в регионе введён в строй новый завод мощностью 300 тысяч тонн и строится ещё один мощностью 50 тысяч тонн подсолнечного масла.

– Экспорт растительных масел у нас должен вырасти в 1,8 раза, – подчеркнул Даниал Ахметов, делая акцент на том, что новые мощности являются мультикультурными, способными переработать разные масличные культуры.

Взят курс на диверсификацию посевов с увеличением площадей высокорентабельных культур и сортов. В Послании Президента народу Казахстана говорится, в частности, что «необходимо увеличить объёмы сельскохозяйственной продукции нашей страны и её добавленную стоимость. Это стратегическая задача. Сейчас не время продавать только пшеницу и скот».

Добавим, когда разговор заходит об экспортных поставках, подразумевается отгрузка сельхозпродукции не в разовом порядке, а на постоянной основе и, главное, в промышленных объёмах, с конкурентным качеством. В эту группу востребованных экспортных товаров включается растительное масло ВКО, которое считается натуральным качественным продуктом органического происхождения.

В отличие от минеральных ресурсов, из которых получают цветные металлы, сельскохозяйственное сырьё и конечный готовый товар имеют возобновляемый характер. При обязательном условии, что проявляется забота о земле, восстановлении плодородия, применяются самые современные технологии, техника, ведётся подготовка высококвалифицированных кадров. При таких подходах растительное масло может вполне претендовать на статус жидкого «золота» Восточного Казахстана.

Таир Сапаргалиев

25.11.2022
858

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