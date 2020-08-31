Проект «Женский десант» по поддержке бизнес-проектов продолжает консультационные выездные рейды по городам и районам региона. В этот раз в зоне внимания оказался Курчатов.

Напомним, проектным офисом Регионального совета деловых женщин НПП РК «Атамекен» по ВКО работа реализуется в коллаборационном формате совместно с представителями Общественного совета в рамках проекта «Развитие местного самоуправления путём привлечения населения к управлению территориями через деятельность общественных советов».

– В двух аптеках Курчатова проведён мониторинг наличия жаропонижающих и противовирусных средств, а также масок и градусников, – сказала руководитель медиа-центра проектного офиса «Адалдық алаңы» ВКО, председатель регионального Совета деловых женщин Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Елена Березинская-Абилова. – Парацетамола не оказалось, только парацетамолсодержащие жаропонижающие средства импортного производства. В одной из аптек не было градусников. Вместе с тем, входные группы в аптеках ненадлежащим образом приспособлены для лиц с особыми потребностями. Владельцам даны соответствующие рекомендации.

В двух местных школах члены группы провели мониторинг качества выполняемых ремонтных работ на территории и в детских мини-центрах. Замечаний не последовало.

После посещения городской пекарни владельцу рекомендовано произвести диверсификацию бизнес-процессов для более эффективной работы.

Также участники рейда посетили городской полигон по сбору ТБО и один из продуктовых магазинов. Было отмечено, что в магазине имеется весь ассортимент необходимых социально значимых товаров.

Выездные мониторинговые рейды по поддержке предпринимательства и выявлению системных проблем будут продолжены.

Милана Лейман

Курчатов