Женщин ВКО приглашают обследоваться на рак матки

В ВКО многопрофильном Центре онкологии и хирургии состоится День открытых дверей по раннему выявлению узловых новообразований тела матки.

Специалисты Центра отмечают, что опухоль матки – это одно из наиболее часто встречающихся у женщин злокачественных новообразований. Рак матки поражает женщин, в основном, в возрасте от 50 до 65 лет, реже встречается среди более молодых женщин.

Заведующий отделением маммологии и онкогинекологии Серик Мухаметжанов отмечает, что многие состояния играют существенную роль в развитии рака матки. Это рубцы, остающиеся после родовой травмы, язвы, эрозии, лейкоплакии, полипы, кондиломы, эндометриты и эндоцервициты.

Для получения бесплатной высококвалифицированной консультации онкологов-гинекологов приглашаются все желающие 13 июня, с 9.00 до 18.00, по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 6, корпус 1, поликлиника.

Справки по телефонам: +7(705) 853-11-77; 8 (7232) 70-59-76; 70-59-22; 74-26-98; 74-28-35.

Бахыт Сарсембаева