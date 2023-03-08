Женщины, которые вдохновляют

Весенний праздник – 8 Марта. В этот день все лучшие цветы мира предназначены только женщинам, олицетворяющим собой символ бесконечной жизни на земле и вечную, неразгаданную тайну бытия и природы.

Если вдуматься, цифра восемь имеет сходство со знакомым математическим знаком бесконечности. Пробуждение природы, зарождение новой жизни, цветение садов условно начинается с первого весеннего месяца. А ещё в марте празднуют день весеннего равноденствия – Новый год по восточному календарю. Всё это означает непрерывный цикл жизни, ход истории, где многое, если не всё, зависит от женщины.

Сегодня в Восточном Казахстане, как и во всей стране и в мире, женщина одной рукой качает колыбель, а другой убаюкивает и приводит в равновесие целый земной шар. Так, медики санитарной авиации, словно ангелы в небе, летят в самые отдалённые уголки области, чтобы спасти жизни матери и новорождённых малышей. Первая в Казахстане женщина-пилот, командир пассажирского авиалайнера Тоты Амирова тоже родом из ВКО. Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова, а теперь и тренер по лёгкой атлетике, обрела крылья для рекордных прыжков в нашем регионе и сделала республику узнаваемой

в мире.

Есть много незаурядных личностей, которые отстаивают права своих избирателей в различных палатах Парламента республики, являются звёздами театра, балета, спорта, кино. Немало и тех, кто посвятил жизнь воспитанию и обучению детей, укреплению традиционных семейных ценностей, основ семьи, как прочной ячейки государства.

Разве мало ещё в масштабах региона и республики замечательных представительниц прекрасной половины человечества, кто выращивает и выпекает хлеб, трудится на молочных фермах, заводах и фабриках, выполняет порой работу, которая бывает не по силам мужчинам. Благодаря их умелым рукам, заботливым добрым сердцам в лютый мороз в оранжереях распускаются цветы, растут и плодоносят тропические растения, а молодая поросль в лице школьников познаёт секреты работы с землёй, получения плодов своих учений, умений, современных компетенций.

Привычное слово экономика в переводе звучит не иначе как умение вести дом. Поэтому не удивительно, что женщины успешно управляют не только семейным бюджетом, но и малым, средним, крупным бизнесом. Это повышенное чувство ответственности за коллектив, как за свою семью и детей, является самым лучшим мотиватором при реализации проектов любой степени сложности. Хотя, по природе для них более естественна роль не тех, кто сам прокладывает дорогу в жизни, а не менее органичная и высокая миссия нежных созданий, нуждающихся в крепком мужском плече, вдохновляющих на великие дела, успехи в работе, бизнесе, творчестве, а также в семье.

Есть такое противоречивое высказывание, что сила женщины заключается в то же время в её некоторой слабости, в самом что ни есть хорошем смысле этого слова. Такое состояние, возможно, позволило бы лучше прочувствовать защищённость, заботу, внимание и любовь не только в праздник 8 Марта, но и каждый день или час. С праздником, дорогие женщины!

Таир Сапаргалиев

Фото Аяужан Утеулиновой