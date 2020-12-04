«Железные» леди 

Сборная ВКО заняла третье общекомандное место в женской сетке соревнований чемпионата Казахстана по тяжёлой атлетике.

В активе сборной области оказалось 214 очков. На 14 баллов больше заработала команда Кызылординской области, а лидерами сталиалматинские спортсменки.

Восточноказахстанские тяжелоатлетки взяли четыре награды. Совсем юные Елена Переяславская и Александра Беленко, выступавшие в весовой категории до 45 кг, заняли третье и второе места соответственно. Лучшей же здесь стала алматинка Альфия Гарифулина.

Эти девушки снова оказались на пьедестале вместе, как и на прошедшем недавно первенстве страны среди юниоров и молодёжи. Александра стала единственной из наших медалисток, которой не удалось показать прогресс по сравнению с молодёжным первенством. Впрочем, разница составила всего три килограмма, так что здесь говорить приходится скорее о невезении. Но даже при этом её отрыв от третьего места ещё одной нашей спорт-

сменки Елены Переяславской составил более чем внушительные 27 кг. Елене, кстати, есть чем гордиться и помимо медали – она подняла на семь килограммов больше, чем тремя неделями ранее, улучшив свои показатели как в рывке, так и в толчке.

Дарья Павлова из ВКО стала третьей среди девушек в группе до 71 кг, где боролась с конкурентками на равных. В рывке Дарья подняла столько же, сколько и обладательница серебряной награды Аиша Омарова, и лишь в толчке карагандинская тяжелоатлетка смогла опередитьнашу вице-чемпионку мира среди девушек всего на один килограмм. При этом Павлова подняла на семь килограммов больше, чем на молодёжном чемпионате, показав прогресс именно в толчке.

А вот единственной нашей чемпионкой страны стала семейчанка Екатерина Быкова. Соревнования в её весовой категории были полны драматизма. Из трио медалистов Катя показала наименьший результат – 89 кг, но зато в толчке была просто неподражаема – 120 кг против 113 кг у конкуренток! Как и Павлова, Быкова улучшила свой результат по сравнению с молодёжным первенством, причём сразу на 14 кг. Это наибольший прогресс в сборной ВКО за столь короткое время.

Ева Ким

Из открытых источников