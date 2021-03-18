«Железная» рука Сергея Соколова

«Через занятие спортом развиваются такие важные качества, как воля к победе, стойкость, стремление к достижению поставленных целей, которые необходимы человеку на протяжении всей жизни»

Нурсултан Назарбаев

Среди воспитанников тренера по армрестлингу Сергея Соколова немало триумфаторов чемпионатов мира и Европы, прославивших независимый Казахстан.

Для армспорта нашей страны Сергей Соколов – это целая эпоха. Сильный мужчина, профессионал, неординарная личность. Тренер по армрестлингу Восточно-Казахстанской детско-юношеской спортивной школы по Глубоковскому району Сергей Соколов за 35 лет воспитал целую плеяду именитых спортсменов с «железными» руками. В качестве судьи международного уровня зарекомендовал себя как бескомпромиссный профессионал высшего класса.

– Друзья и коллеги называют меня «женским» тренером, – делится он. – Первой чемпионкой Казахстана по армрестлингу стала ученица нашей спортшколы Алёна Савченко, первым мастером спорта – Екатерина Сысолятина, первой чемпионкой Европы и мастером спорта международного класса – Виктория Сафонова, первым чемпионом Азии – Рита Горяева, первым чемпионом мира – Екатерина Колесникова. Есть среди наших воспитанников и именитые парни, но девушки всегда в лидерах.

Будущий тренер родился в 1961 году в Усть-Каменогорске. Парень рос с хорошими физическими данными, поэтому во всех начинаниях был успешен. Постоянные тренировки воспитали в нём выдержанность, стойкость, напористость и стремление к победе.

Его отец был строителем, и семья подолгу не задерживалась на одном месте, кочуя за ним по мере сдачи объектов. Так Сергей Соколов оказался в небольшом таёжном селе Черемшанка, где отец строил птицефабрику. После восьмого класса поступил в Семипалатинское ГПТУ № 119, которое окончил с отличием. По распределению попал на Дальний Восток, где устроился электромонтажником.

Отслужив в армии, Сергей Александрович вернулся в Черемшанку. Работал в школе учителем физкультуры, затем спортивным инструктором на птицефабрике. Параллельно окончил энергетический техникум, затем ВКГУ по специальности «Учитель физической культуры».

Всё своё свободное время он неизменно посвящал тренировкам по игровым видам спорта, но армрестлинг стал его главным увлечением.

– Судьбоносным стал для меня 1992 год, когда была основана Федерация гиревого спорта и армрестлинга Республики Казахстан, – рассказывает Сергей Александрович. – Тогда вместе с братом Олегом решили развивать этот вид спорта в своём селе. Переоборудовали в школе кинозал. Все станки, снаряды, гантели и столы для борьбы смастерили сами.

В маленькой сельской школе за эти годы братья Соколовы подготовили 12 мастеров спорта международного класса, 25 мастеров спорта и более 70 кандидатов в мастера спорта. Их воспитанники защищали спортивную честь Казахстана на чемпионатах мира в Болгарии, Канаде, Японии, Англии, Италии и США, на чемпионате Европы в Литве, турнирах в странах СНГ, Индии и Иране. Кстати, баннер с эмблемой Черемшанской школы армрестлинга размещён на международном сайте армспорта. Именно здесь воспитывались чемпион мира, чемпион Европы, чемпионы Азии и Казахстана.

Одна из памятных дат для тренера Соколова – чемпионат мира в Болгарии в 2007 году, когда его воспитанница Екатерина Колесникова из Черемшанки стала чемпионкой мира. Свой 50-летний юбилей Сергей Александрович провёл в качестве судьи на Х чемпионате Азии по армрестлингу, проходившем в Усть-Каменогорске.

Помимо тренерской работы и пропаганды здорового образа жизни Сергей Соколов проводит семинары по судейству. Он – старший рефери Федерации Казахстана по армрестлингу, судья международной категории, мастер рефери WAF. Сергей Александрович отмечен дипломами и медалями за судейство многих чемпионатов мира. В 2015 году был назначен главным судьёй по армрестлингу на Всемирных играх IWAS, которые проходили в Сочи (Россия). Это как раз та международная организация, в которой взяло своё начало паралимпийское движение.

В 2014 году Федерация гиревого спорта и армрестлинга Республики Казахстан поручила Сергею Соколову взяться за развитие армрестлинга среди лиц с ограниченными физическими возможностями. Неоценимую помощь в становлении паралимпийцев на профессиональные рельсы оказал только что созданный на Востоке спортивный клуб при Управлении спорта ВКО. В клубе сформировался профессиональный тренерский и руководящий состав. Среди многих видов спорта там прочно закрепился армрестлинг, лидируя в республиканских соревнованиях в командном зачёте. Взаимодействуя с тренерами всех регионов страны, спорт-смены пара-армрестлинга прочно удерживают чемпионство на Азиатском континенте и уже дважды становились бронзовыми призёрами чемпионатов мира!

Несмотря на их особенности здоровья, со своими подопечными тренер всегда строг и непреклонен. Требует дисциплины и полной самоотдачи. Он уверяет, что сила духа творит чудеса. Его подопечные, изначально лишённые того, что другим спортсменам дано от природы, за столом показывают такие результаты, которым многие могут только позавидовать.

Среди его воспитанников победителями чемпионатов Казахстана и Азии стали Владимир Уфимцев, Руслан Байгукшинов, Виктория Лячина и многие другие паралимпийцы. Армспорт подарил им новую жизнь.

– По своему опыту знаю, что труд и упорство позволяют добиться невероятных результатов, – делится тренер. – Конечно, на тренировках моим подопечным приходится очень и очень нелегко – однако, как они позже признают, результат оправдывает себя в полной мере.

По словам Сергея Соколова, занятия единоборствами воспитывают все необходимые человеку физические качества: силу, выносливость, гибкость, ловкость, формируют характер.

Как правило, армрестлинг – это изначально сила. Но сила армрестлера, уверяет тренер, заключается не в габаритах, мышцах, а в умении владеть своим телом и в стойкости духа.

– Армрестлинг – один из доступных видов спорта, – говорит Сергей Александрович. – Для него не нужно специального снаряжения, оборудования. Но армрестлингом нужно не заниматься, а жить. И тогда можно стать не только чемпионом в спорте, но и победителем в жизни.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива Сергея Соколова

Глубоковский район