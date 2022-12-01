Железная хватка

Спортсмены из района Алтай стали обладателями чемпионского титула на Кубке Азии по армрестлингу.

Жителей района Алтай уже не удивить медалями и кубками с различных чемпионатов и конкурсов. Они лишь с улыбкой отмечают: «Если наши едут на соревнования или олимпиады, значит, обязательно вернутся с победой. По-другому не может быть». Кажется, это уже стало золотым правилом и для спортсменов.

В очередной раз прославили малую родину рукоборцы на чемпионате по армрестлингу на Кубок Азии, который состоялся в столице Узбекистана городе Ташкенте.

От команды детско-юношеской спортивной школы Алтая участие в престижных состязаниях приняли шесть армрестлеров. Все они пополнили копилку спортивных достижений региона.

Бронзовым призёром в весовой категории до 70 килограммов стала мастер спорта Республики Казахстан по… кёрлингу Ангелина Пеняева. «Армрестлинг и кёрлинг – совершенно разные виды спорта», – первое, что подумает читатель. Раскроем интригу.

15-летняя спортсменка увлекается кёрлингом, она не раз становилась победителем и призёром различных чемпионатов и Кубков Казахстана в этом виде спорта. Командная спортивная игра привлекает Ангелину тем, что в ней необходимо логически мыслить: просчитывать ходы, комбинации, запоминать их, строить алгоритмы.

Совсем недавно юной спортсменке захотелось попробовать свои силы в армрестлинге, она начала усиленно тренироваться. Кубок Азии – первое масштабное соревнование по рукоборству, в котором она приняла участие. Как говорится, новичкам везёт – Ангелина уверенно заняла третью ступень пьедестала почёта. Её результат безоговорочно заслуживает аплодисментов.

– Если честно, не рассчитывала, что займу призовое место, – поделилась Ангелина Пеняева. – Мне хотелось испытать себя, понять, на что я способна. Конечно, очень обрадовалась, узнав, что завоевала бронзовую медаль Кубка Азии.

В категории до 60 килограммов на третьем месте – спортсмен с особыми потребностями Илья Валуйских. К слову, совсем недавно в «Рудном Алтае» мы писали, что рукоборец в этой же весовой категории на левой руке завоевал золотую медаль на чемпионате мира по армрестлингу.

Серебро соревнований заслуженно досталось армрестлерам: Дамиру Ибраеву в весовой категории до 50 килограммов и Ангелине Коробейниковой в весовой категории до 55 килограммов.

Обладателями чемпионского титула и высшей награды – Кубка Азии по армрестлингу – стали спортсменки Екатерина Шевченко в весовой категории до 60 килограммов и Наргиза Мерекенева в весовой категории до 45 килограммов.

– Конечно, первые эмоции – это радость и гордость за свою малую родину, – поделилась Наргиза. – Для меня это не просто медаль, а очередное доказательство, что нет ничего невозможного, шаг за шагом иду к своей мечте. На следующем чемпионате мира планирую не оставить соперникам шансов и стать первой.

Отметим, в этом году юная спортсменка уже участвовала в чемпионате мира по армрестлингу в Турции и завоевала серебряную медаль на левой и правой руках в весовой категории до 40 килограммов.

Все спортсмены подчёркивают, что достигнуть высоких результатов они смогли благодаря своим наставникам – тренерам Медету Ракымову и Даурену Мурзаканову, которые всегда поддерживают, мотивируют и верят в успех своих подопечных.

Татьяна Кравченко

Фото ОВП района Алтай

Район Алтай