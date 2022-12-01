Железная хватка
Спортсмены из района Алтай стали обладателями чемпионского титула на Кубке Азии по армрестлингу.
Жителей района Алтай уже не удивить медалями и кубками с различных чемпионатов и конкурсов. Они лишь с улыбкой отмечают: «Если наши едут на соревнования или олимпиады, значит, обязательно вернутся с победой. По-другому не может быть». Кажется, это уже стало золотым правилом и для спортсменов.
В очередной раз прославили малую родину рукоборцы на чемпионате по армрестлингу на Кубок Азии, который состоялся в столице Узбекистана городе Ташкенте.
От команды детско-юношеской спортивной школы Алтая участие в престижных состязаниях приняли шесть армрестлеров. Все они пополнили копилку спортивных достижений региона.
Бронзовым призёром в весовой категории до 70 килограммов стала мастер спорта Республики Казахстан по… кёрлингу Ангелина Пеняева. «Армрестлинг и кёрлинг – совершенно разные виды спорта», – первое, что подумает читатель. Раскроем интригу.
15-летняя спортсменка увлекается кёрлингом, она не раз становилась победителем и призёром различных чемпионатов и Кубков Казахстана в этом виде спорта. Командная спортивная игра привлекает Ангелину тем, что в ней необходимо логически мыслить: просчитывать ходы, комбинации, запоминать их, строить алгоритмы.
Совсем недавно юной спортсменке захотелось попробовать свои силы в армрестлинге, она начала усиленно тренироваться. Кубок Азии – первое масштабное соревнование по рукоборству, в котором она приняла участие. Как говорится, новичкам везёт – Ангелина уверенно заняла третью ступень пьедестала почёта. Её результат безоговорочно заслуживает аплодисментов.
– Если честно, не рассчитывала, что займу призовое место, – поделилась Ангелина Пеняева. – Мне хотелось испытать себя, понять, на что я способна. Конечно, очень обрадовалась, узнав, что завоевала бронзовую медаль Кубка Азии.
В категории до 60 килограммов на третьем месте – спортсмен с особыми потребностями Илья Валуйских. К слову, совсем недавно в «Рудном Алтае» мы писали, что рукоборец в этой же весовой категории на левой руке завоевал золотую медаль на чемпионате мира по армрестлингу.
Серебро соревнований заслуженно досталось армрестлерам: Дамиру Ибраеву в весовой категории до 50 килограммов и Ангелине Коробейниковой в весовой категории до 55 килограммов.
Обладателями чемпионского титула и высшей награды – Кубка Азии по армрестлингу – стали спортсменки Екатерина Шевченко в весовой категории до 60 килограммов и Наргиза Мерекенева в весовой категории до 45 килограммов.
– Конечно, первые эмоции – это радость и гордость за свою малую родину, – поделилась Наргиза. – Для меня это не просто медаль, а очередное доказательство, что нет ничего невозможного, шаг за шагом иду к своей мечте. На следующем чемпионате мира планирую не оставить соперникам шансов и стать первой.
Отметим, в этом году юная спортсменка уже участвовала в чемпионате мира по армрестлингу в Турции и завоевала серебряную медаль на левой и правой руках в весовой категории до 40 килограммов.
Все спортсмены подчёркивают, что достигнуть высоких результатов они смогли благодаря своим наставникам – тренерам Медету Ракымову и Даурену Мурзаканову, которые всегда поддерживают, мотивируют и верят в успех своих подопечных.
Татьяна Кравченко
Фото ОВП района Алтай
Район Алтай