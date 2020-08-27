Ждут обещанного

Жители поселка Холодный Ключ обратились с жалобой на отсутствие в поселке элементарных благ цивилизации. В частности на нерабочую водозаборную колонку, мусорные свалки, отсутствие детских площадок и уличного освещения.

На прошлой неделе аким Семея Ермак Салимов встретился с жителями поселка и выслушал их, пообещал встретиться вновь и обсудить конкретные предложения. Вчера состоялась встреча с инициативной группой жителей, которые рассказали, как выполняется всё

обещанное.

– Мы вышли на субботник, собрали мусор в мешки, но техники, которая бы его вывезла, было мало, и он так и остался разлетаться. У нас также убрали мусорные баки, вместо них пообещали установить контейнеры. Однако их до сих пор нет. Колонку нам починили, но мы боимся, что на этом проблему закроют, и водопровода мы так и не дождёмся, – говорит жительница поселка Кульпаш Омирзакова.

Выслушав сельчан, Ермак Салимов сообщил, что водоснабжение в поселке обязательно появится. Проектно-сметная документация уже прошла экспертизу, и в скором времени начнется реализация проекта. Что касается мусора, то по итогам субботника будут проведены рейды. Участковым инспекторам предложили совершать обходы и следить

за несанкционированными свалками.

Кроме того, местные жители просили установить на улицах освещение и привести в порядок дороги. Аким города также пообещал, что и эти проблемы будут решены в скором будущем.

– Мы проведем грейдеровку дорог. Конечно, не на всех улицах, это невозможно. Поэтому нужно определить центральные улицы, которые приведём в порядок. Вопрос с освещением также будем решать, – сказал Ермак Салимов.

На этом благоустройство поселка не завершится. Возле школы появится новая детская площадка. Это место выбрали сами родители.

Теперь подобные встречи с инициативной группой будут проводиться регулярно.