Ждет туристов Алаколь

Бизнесменам восточного побережья озера Алаколь предложили новые условия заполнения баз отдыха.

В рамках рабочей поездки аким ВКО Даниал Ахметов посетил Урджарский район. На побережье озера Алаколь он провел встречу с предпринимателями по вопросу открытия летнего сезона с соблюдением санитарных эпидемиологических норм.

По данным на 10 июня, в Восточном Казахстане зарегистрировано 204 случая коронавирусной инфекции. Неблагоприятная ситуация складывается и в Урджарском районе. В настоящее время здесь 14 инфицированных. Помимо этого, в регионе увеличивается число случаев бессимптомного течения болезни, пока их около 100. Люди этой категории представляют угрозу заражения и массового распространения COVID-19, поскольку даже не знают о наличии болезни. Именно поэтому на побережье Алаколя введены определённые санитарно-эпидемиологические требования.

Чтобы свести к минимуму вероятность заражения, отдыхающих будут принимать только при наличии справки о результатах прохождения ПЦР-исследований и экспресс-тестирования на COVID-19 с неистекшим сроком давности. При въезде на побережье будет работать передвижной медицинский пункт, в котором в исключительных случаях на платной основе можно будет пройти тестирование и получить справку. При проявлении симптомов больницы Урджарского района, в том числе в селе Кабанбай, готовы принять заболевших. Установлено 12 инфекционных коек, имеются два аппарата ИВЛ.

– Наша главная задача – сохранить здоровье и жизни казахстанцев, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Вы должны преследовать не коммерческие интересы, а обеспечить безопасность людей. Все объекты бизнеса начнут работу только после получения акта о готовности к сезону.

По информации главного санитарного врача области Марата Исмаилова, на

10 июня такой акт не получил ни один предприниматель.

Три мониторинговые группы в период с 5 по 9 июня проверили все 175 баз отдыха на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. На тот момент только в 72 из них велись подготовительные работы с обеспечением необходимых требований. На остальных 103 базах работы не начаты.

– 41 база имеет дезинфицирующие средства, в 31 – установлены санитайзеры, в 20 – закуплены термометры и лишь в двух – обеспечено регулирование очередей в местах скопления отдыхающих разметкой, – отметил Марат Исмаилов. – Также было проверено 43 объекта торговли и услуг, из них только два магазина приступили к работе. По результатам мониторинга в них выявлено семь нарушений норм санитарно-эпидемиологической безопасности. Их деятельность приостановлена до устранения несоответствий.

Мониторинговые группы продолжат работу в течение всего летнего сезона. В их состав также включены активные владельцы домов отдыха.

В ходе встречи бизнесмены получили ответы на все вопросы и отметили важность обеспечения санитарно-эпидемиологических мер.

По многочисленным просьбам предпринимателей Даниал Ахметов предложил новые условия по заполнению и функционированию объектов бизнеса. Если с 13 по 23 июня на побережье озера не будет зарегистрировано новых случаев заражения КВИ, владельцам баз отдыха разрешат заполнять гостиничные номера до 75 процентов от проектной вместимости.

В полную силу все объекты бизнеса приступят к работе с 1 июля при условии, что до этого времени на территории побережья сохранится стабильная эпидемиологическая ситуация.

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Работы по благоустройству побережья озера Алаколь в Восточном Казахстане продолжаются. С 2016 года на эти цели уже направлено

6,2 млрд тенге. В текущем году объем бюджетных инвестиций составит 3,9 млрд тенге.

Несмотря на то, что инфраструктура постоянно улучшается, а побережье озера вошло в ТОП-10 Карты развития туризма страны, со стороны предпринимателей по обязательствам имеются некоторые недочеты. То, как бизнесмены проводят застройку главной улицы побережья – Арбата, вызвало нарекания главы региона, посетившего его.

– Мы проводим здесь масштабное благоустройство. По сравнению с прошлыми годами произошли серьезные изменения. Но я каждый раз обращаю внимание предпринимателей, что нам нужен другой уровень обслуживания казахстанцев, которые приезжают сюда в качестве туристов, – подчеркнул

Даниал Ахметов. – Необходимо стать конкурентоспособными, чтобы качество оказания услуг было не хуже, чем на турецком побережье, отвечало среднемировым стандартам. Предприниматели, работающие в сфере общественного питания, получают большую прибыль. Но до сих пор нет ни одного ресторана или кафе, сервис в которых мог бы отвечать этим требованиям. Причем такие объекты находятся в самом центре, на первой береговой линии. Они не думают о благоустройстве, о качестве услуг, потому что знают, что люди все равно придут к ним.

Глава региона призвал предпринимателей привести свои предприятия в соответствующий порядок. В целом на побережье озера оказывают услуги 345 объектов предпринимательства, в том числе 175 домов отдыха на 11,5 тысячи койко-мест, 36 объектов общественного питания, 27 магазинов, 104 киоска, 3 аптеки.

В этом году построены 8 новых домов отдыха, а 11 – расширили площади. Это поз-

волит создать дополнительно 650 койко-мест. Началось строительство туристического комплекса «Alakol love» на 200 мест. Также по программе «Дорожная карта занятости» стартовала реализация двух проектов по строительству водопроводных и электросетей.

Построена и благоустроена вело-тротуарная дорожка, протяженностью 2,5 км, установлено 5 новых модульных торговых павильонов. В этом году на побережье озера появятся новые туалеты, кабины для переодевания, спасательный пост, стоянка для маломерных водных судов с соответствующими ограждениями и информационными табличками.

Для организации досуга отдыхающих началось строительство сцены, танцевальной площадки и аквапарка.

– Ключевым моментом благоустройства станет реконструкция аэропорта в Урджаре, взлетно-посадочная полоса будет удлинена, что позволит принимать любые самолеты, – сообщил Даниал Ахметов на встрече с предпринимателями. – Задача будет выполнена к концу следующего года. Также для нас очень важно благоустройство села Урджар, потому что это условная столица этого курортного места. Мы выделяем 2,2 млрд тенге, чтобы сделать Урджар привлекательнее. Через три года он станет совсем другим.

Дарья Антон

Тлеубек Шаяхмет

Урджарский район