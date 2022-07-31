Ждать ли в гости «Кентавра»?

Что с тобой случилось, понимаешь сразу, потому что никакое знакомое с детства «горло болит» не сравнится с этим цепким захватом, буквально раздирающим тебя изнутри. А потом – лихорадка, один за другим пропадают вкус, обоняние, желание жить… И вот уже ты пополняешь и без тебя галопом растущую статистику заражённых коронавирусом.

ВИРУСНАЯ ЗАГАДКА

Для автора этих строк сам факт заражения стал загадкой. Ведь было поистине пугающее лето 2020-го, когда соболезнования по поводу кончины близких приходилось произносить по несколько раз в день. Не забыто тревожное лето 2021-го, когда проходила массовая вакцинация и главной целью было не заболеть между дозами, очень уж часто это происходило со знакомыми. Но при всём при этом я оставалась здоровой, хоть и, чего уж скрывать, носила маску на подбородке, при первой же возможности посещала кинотеатр или любое другое более-менее разрешённое «место массового скопления людей».

Почему же мой организм вдруг подвёл меня, ведь так обидно заболеть, когда в арсенале полный курс вакцинации плюс бустер (то есть ревакцинация)… Один из ответов я нашла чуть позже в цифрах – так, на начало моего личного двухнедельного локдауна наша официальная статистика показывала всего около десятка заболевших в сутки, а к его завершению – уже более двух с половиной тысяч! Кроме того, YouTube подсказал канал молекулярного биолога из Германии Ирины Якутенко, которая в популярной форме в своих эфирах разъяснила мне если не всё, то многое.

По словам учёной, в Европе к началу нынешней волны заболеваемости уже приспособились к соседству с ковидом, который добровольно покидать нас не собирается. О локдаунах никто не заикается, зато широко распространены антиген-тесты, их регулярно, два-три раза в неделю, проводят в школах, в офисах, мгновенно выявляя заболевших и выводя на время их из социума.

Сейчас на слуху «Кентавр», один из вариантов штамма «Омикрон», хотя на самом деле по-прежнему в мире лидирует разновидность ВА.5. Это актуально и для Казахстана.

Также исследователь предположила, что такой массовой госпитализации, как с «Дельтой», не будет, так как большинство людей уже встретились с антигенами коронавируса в виде болезни или прививки. Но людям из группы риска – пожилым, с диабетом, сердечно-сосудистыми, лёгочными хроническими заболеваниями – нужно остерегаться. С предыдущим вариантом «Омикрона» тоже поначалу казалось, что он даёт только лёгкую форму заболевания, но после того, как та волна пандемии схлынула, оказалось, что смертность сравнима с «Дельтой».

Специалисты подчёркивают, что в США, Великобритании, Германии людям не из группы риска рекомендуется пройти полный курс вакцинации плюс бустер, но в некоторых странах этот список в преддверии школьного года расширили, советуя ещё раз обновить бустер. Вирусологи отмечают, что самая идеальная формула на этом этапе пандемии – полный курс вакцинации плюс бустер плюс переболеть в лёгкой форме.

В Европе учёные уже не отрицают существование феномена лонг-ковида, то есть долгого течения болезни. Например, вполне ещё не старый человек переболел «Омикроном», вроде бы выздоровел, но затем у него начались осложнения на сердце, более того, у него вновь обнаружили ковид. То есть его иммунная система не справилась, ковид продолжил размножаться в организме, и этот процесс может продолжаться многомесячно(!). Исследователи считают, что именно так появился штамм «Омикрон»: возможно, где-то у человека, предположительно с ВИЧ, то есть с ослабленной иммунной системой, завёлся «Омикрон». Вирус не погиб, но под воздействием пусть и ослабленной иммунной системы постоянно изменялся, мутировал и выдал такой очень заразный, живучий вариант.

И ещё один важный момент – близкие переболевших нередко говорят о том, что после перенесённого ковида у них даже меняется характер, развивается депрессия. Наука это не опровергает. Долгоиграющие последствия могут быть разные: головные и/или мышечные боли, одышка, невозможность сосредоточиться, «туман в голове». Причём они не одинаковы для разных штаммов. Эту проблему сложно поймать, отметила доктор Якутенко, у многих постковид проходит, а вот некоторые не могут жить как раньше, видимо, в организме начинаются аутоиммунные процессы.

Как бы то ни было, пандемия продолжается, вирус мутирует, и учёным приходится больше иметь дело с вопросами, чем с чёткими ответами.

НОВАЯ ВОЛНА НАКРЫВАЕТ ВЕСЬ МИР…

С начала пандемии в мире зафиксировано 568 773 510 случаев заражения COVID-19, общее число смертей от коронавирусной инфекции – 6 381 643. В тройку лидирующих стран по заболеваемости входят США, Индия и Бразилия, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

Команда западных учёных выявила риск развития длительных симптомов коронавирусной инфекции у детей. В ходе работы были проанализированы данные 1 884 юных пациентов с COVID-19, которых наблюдали медики на протяжении 90 дней. Длительное течение заболевания было диагностировано почти у десяти процентов пациентов, а также у пяти процентов обратившихся в отделение неотложной помощи. Наиболее часто встречающимися симптомами оказались усталость, слабость, одышка, кашель и затруднённое дыхание. Согласно полученным данным, дети, у которых изначально было множество проявлений COVID-19, подвергались более высокому риску длительного течения заболевания.

Тем временем в Армении заговорили о возможном введении коронавирусных ограничений. За неделю количество больных ковидом увеличилось вдвое. По словам медиков, это обусловлено активизацией путешествий и волной заражения в европейских странах. Министр здравоохранения Армении заверила, что система здравоохранения готова к любому развитию ситуации, но если в ближайшие две недели рост заболеваемости будет продолжаться, масочный режим, возможно, вернётся в республику.

Штамм BA.2.75, или «Кентавр», добрался до Израиля. Первые случаи заболеваемости выявлены у тех, кто побывал за последние недели за границей. Их несколько человек, все под наблюдением. Один из этих трёх пассажиров прилетел из Индии, двое – из Франции. Власти страны встревожены, так как эпидемия предыдущих штаммов ещё не побеждена, а к ним присоединился новый «боец». Врачи по-прежнему настаивают на вакцинации, в том числе бустерной. По их словам, пока это единственная защита.

…И КАЗАХСТАН – НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ

Рассказывая об эпидемиологической ситуации в стране на брифинге в Службе центральных коммуникаций, вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова отметила, что в Казахстане с 20 июня наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. А за последнюю неделю она выросла по сравнению с предыдущей в 1,9 раза. В сутки регистрируются около 2 700 подтверждённых случаев КВИ. О преобладании лёгкой формы болезни говорит тот факт, что с марта регистрируются единичные летальные случаи, с начала июля скончались три пациента с КВИ.

– За последнюю неделю 70 процентов заболевших зарегистрированы в трёх регионах: Алматы, Нур-Султане и Карагандинской области. Несмотря на рост заболеваемости, уровень госпитализации больных низкий. На сегодняшний день стационарная помощь по КВИ оказывается в 180 инфекционных больницах, в резерве имеется 20 тысяч коек. На сегодняшний день госпитализированы 1 342 пациента, охват койко-мест – 30 процентов. Среди находящихся на стационарном лечении с КВИ дети до 18 лет составляют треть пациентов, – рассказала спикер.

В отделениях реанимации находятся 44 человека, охват реанимационных коек составляет восемь процентов. К аппарату искусственной вентиляции лёгких подключены семь пациентов. Из них пятеро – старше 70 лет, один ребёнок младше года. Все пациенты страдают сопутствующими заболеваниями, состоят на диспансерном учёте у кардиолога и терапевта.

Айжан Есмагамбетова ещё раз напомнила, что профилактикой тяжёлых форм инфекции и госпитализации является вакцинация против КВИ. Вакцинация и ревакцинация – единственные способы защиты от инфекции.

По её словам, в ходе эпидемиологического расследования было установлено, что 80 процентов заболевших – это не привитые люди или привитые более полугода назад, что ещё раз подтверждает необходимость вакцинации против КВИ.

– В настоящее время в Казахстане для вакцинации населения доступны три вида вакцин (QazVac, Sinopharm, Pfizer). В прививочных пунктах в наличии 1,5 миллиона доз вакцин. На сегодняшний день вакцинированы против КВИ более 80 процентов взрослого населения или более 56 процентов всего населения страны, – рассказала вице-министр.

Кстати, уже в ближайшем будущем Казахстан, вероятно, полностью перейдёт на собственную вакцину QazVac, так как мощность завода позволяет ежемесячно производить до 500 тысяч доз, этого объёма достаточно, чтобы закрыть потребность всей страны в вакцине против КВИ, сказала Айжан Есмагамбетова.

Она также призвала соблюдать меры профилактики, которые всем уже хорошо известны. Потому что, согласно официальным прогнозам, волна заболеваемости будет ещё расти в течение августа до четырёх тысяч в сутки с дальнейшим спадом в сентябре.

А вот нагрянет ли к нам «Кентавр» – вопрос открытый. Его уже зафиксировали в 15 странах, хотя в мире по-прежнему доминирует вариант «Омикрона» BA.5.

– За последнюю неделю в 92 странах отмечается рост заболеваемости. В частности, в Азербайджане заболеваемость выросла на 115 процентов, в Японии – на 70, в Польше – на 63, в России – на 49, в Китае – на 36, – сообщила вице-министр. – Субвариант «Омикрона» ВА.2.75, он же «Кентавр», находится под наблюдением ВОЗ, пока составляет 0,05 процента всех исследованных образцов. Пока нет доказательств того, в какой степени эти мутации влияют на распространённость и тяжесть заболевания по сравнению с другими вариантами. Исследования продолжаются, – подвела итог Айжан Есмагамбетова.

Айгуль Биданова

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой