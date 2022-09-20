«Жайдарман» вновь собирает друзей

В посёлке Касыма Кайсенова прошёл двенадцатый республиканский фестиваль «Жайдарман» на кубок акима ВКО. Восемь команд из разных городов и районов региона, а также Павлодарской области и области Абай приняли участие в увлекательной борьбе, в которой всегда побеждает дружба.

– Основной целью фестиваля является поддержка творческой молодёжи из отдалённых сельских округов, духовное развитие, пропаганда культурных ценностей, повышение статуса государственного языка и эффективная организация досуга, – сказал и. о. руководителя Молодёжного ресурсного центра ВКО Данияр Жунусов.

Более десяти лет жайдармановцы со всей республики собираются на восточноказахстанской земле не только для того, чтобы выбрать сильнейшую команду. Это прекрасная возможность встретиться со старыми друзьями и обрести новых.

– С самого первого фестиваля, который проходил в Зайсане, все игры мы проводили в районах и ни разу в областном центре, ведь наша основная задача – выявить и поддержать талантливую сельскую молодёжь. К сожалению, последние два года из-за пандемии фестиваль был приостановлен, но впредь, я думаю, мы снова будем собираться одной большой семьёй жайдармановцев, – говорит исполнительный секретарь Усть-Каменогорского городского филиала партии AMANAT и постоянный член жюри конкурса Арайлым Есимбекова.

Она, как бывший руководитель областного молодёжного центра, внесла весомый вклад в развитие «Жайдарман» в области, может оценить, как из года в год повышается уровень проведения игр.

В восторге от мероприятия остались и сами игроки.

– Фестиваль прошёл на высшем уровне, все мы довольны – и приезжие, и местные команды. Надо чаще проводить подобные игры в нашей области, – считает капитан команды «Элегант» из Уланского района Калжан Турсынов.

К слову, элегантовцы принимают участие в конкурсе четыре года подряд, и в этот раз благодаря упорному труду они заняли первое место и выиграли призовые сто тысяч тенге.

Второе и третье места на фестивале достались гостям – команде «Моно» из города Павлодар и «Карагайлы» из Семея, соответственно. Призовые павлодарцев составили семьдесят тысяч тенге, а семейчане получили пятьдесят тысяч тенге.

Специальный денежный приз в размере пятидесяти тысяч тенге от имени акима Уланского района завоевала команда девушек из Усть-Каменогорска «Айдай».

И конечно же, как и на любом фестивале, выбрали лучшего игрока. Им стал капитан команды «Швейцария» из Катон-Карагайского района. Помимо этого, всем участникам были вручены благодарственные письма.

– Мы пришли сегодня с друзьями посмотреть игру, поболеть за свою местную команду и просто весело провести время, ведь «Жайдарман» – это всегда шутки и смех. Рада была увидеть здесь многих знакомых, нашей молодёжи нравятся такие масштабные мероприятия, – делится своими впечатлениями зрительница фестиваля Айдана Серикова.

В целом, горячую поддержку от зрителей получили все команды, игра прошла на ура. «Жайдарман» закончился, но обещал вернуться в следующем году.

Аяужан Утеулинова

Уланский район