«Жайдарман» по-новому

В Усть-Каменогорске прошёл полуфинал областной лиги «Жайдарман», в котором приняли участие десять команд. Специальными гостями вечера стали участники команды «Gold Oskemen».

К слову, «Gold Oskemen» уже несколько лет защищает областной центр на республиканском уровне, выступая без какой-либо спонсорской поддержки, и в этом году даже прошла в финал Суперлиги «Жайдарман» в Алматы, заняв первое место.

– «Жайдарман» – игра молодых, поэтому сегодня играем расслабленно и без галстуков! – именно так начал вечер директор Восточно-Казахстанской лиги «Жайдарман» и по совместительству ведущий игры Айдар Есимханов.

Полуфинальная игра проходила в необычном формате баттла, когда с помощью жеребьёвки команды заранее делят на пары и свои постановки игроки готовят с учётом противников. После каждого из пяти парных выступлений члены жюри сразу же определяли команду, которая проходит в финал. Хотелось бы отметить, что решать судьбу игроков пригласили таких же молодых, весёлых и креативных людей – руководителя отдела внутренней политики города Усть-Каменогорска Алибека Турсимбетова, основателя и директора первого в городе ТикТок-центра «F&like» Елжана Кайырканова, бывших игроков «Жайдармана» Дармена Дауренулы и Жаркына Калибекова, а также руководителя сектора анализа и мониторинга городского молодёжного ресурсного центра Бакытжан Ерболову.

Полуфинал прошёл весело и задорно, в своих шутках ребята затронули как повседневные бытовые ситуации, проблемы города, так и вопросы политики и предстоящих выборов. Основную аудиторию вечера составила молодёжь, которая все выступления приняла на ура и поддержала игроков громкими аплодисментами и искренним смехом, что, конечно же, является высшей наградой для участников.

– Вечер «Жайдарман», как всегда, был наполнен хорошим настроением и необычными шутками. Я в восторге от сегодняшних выступлений, мне понравился необычный формат игры в виде баттла. Спасибо всем организаторам за отличное мероприятие! – сказала одна из зрительниц, Жибек Султанова. Девушка пришла на игру вместе со своими подругами.

В финал вышли пять команд, но возможно участие и шестой. Выступление студенток колледжа экономики и финансов настолько понравилось членам жюри, что они предложили в качестве исключения разрешить команде «Айдай» играть в финале.

Победители финальной игры областной лиги примут участие в республиканском Кубке чемпионов «Жайдармана» в Астане, в котором региональные команды будут бороться за кубок и возможность играть в Лиге чемпионов.

Аяужан Утеулинова

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