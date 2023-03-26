«Жайдарман»: на старт, внимание, игра!

В Усть-Каменогорске стартовал новый сезон областной лиги «Жайдарман» – «Mausymashar», игра прошла в формате отборочного тура среди двенадцати команд.

Из необычного на турнире: игру вёл не постоянный ведущий, директор Восточно-Казахстанской лиги «Жайдарман» Айдар Есимханов, а целая команда «Элегент» – победители прошлого сезона; не было членов жюри; игра проходила только в один тур, а значит, участникам надо было выложиться в одном выступлении, чтобы пройти на следующий этап.

– Это первая игра – фестиваль открытия сезона, в котором приняли участие жайдармановцы не только из Восточного Казахстана, но и из Павлодарской области. Отбор команд мы проводили совместно с главными редакторами «Жайдарман» Жарқыном Қалибековым и Дарменом Дауреновым, 10 команд, прошедшие в лигу, в течение года будут соревноваться между собой, – рассказал Айдар Есимханов.

Бессменный ведущий областной лиги также отметил, что его «заместители» из команды «Элегент» прекрасно справились со своей задачей. Ребята выложились на все сто, чтобы зал не скучал, а смех и аплодисменты зрителей не стихали ни на минуту.

Первыми в этот вечер выступили студенты Усть-Каменогорского высшего медицинского колледжа «Made in колледж». Будущие медики зажгли аудиторию шутками об учебных буднях, своей профессии и не упустили возможность поострить на тему онлайн обучения:

– Итак, смотрим: хирург, получивший образование онлайн, во время операции…

Самым оригинальным, пожалуй, стало выступление команды ВКУ им С. Аманжолова «Жаңа Өскемен», потому что на сцену вышел только один игрок. По причине, оставшейся для зрителей загадкой, он выступил один за всех, что, впрочем, не помешало ему рассмешить присутствующих, сорвать свою порцию аплодисментов.

Команда жайдарман «Риддер», конечно же, из Риддера, шутила о наболевшем – о проблемах города, беспокоивших риддерчан в последние несколько лет. Ещё одна команда из ВКУ им. С. Аманжолова – «Найзағай Маккуин», в состав которой вошли только первокурсники, рассмешила зрителей, преподнося свои шутки без эмоций, с абсолютно непроницаемым лицом.

Команда студентов ВКТУ

им. Д. Серикбаева «Премиум» запомнилась своими зажигательными танцами, которыми сопровождала каждый свой скетч или шутку.

Красавицы из команды «Коркем», которая в прошлом сезоне стала вице-чемпионом, в своём выступлении затронули тему одиночества девушек, а сборная «Әлі дайын емес», несмотря на название, к выступлению подготовилась основательно.

Последними на сцену в этот вечер вышли игроки команды «Элегент», для них это выступление также стало завершающим в Лиге. Ребята поблагодарили всех, кто с самого начала их поддерживал, и отметили, что за годы выступлений нашли множество друзей, встретили свои половинки и даже успели обзавестись детьми.

Одна из отличительных черт жайдармановцев – все они соперники на сцене, но друзья за кулисами. Ребята всегда помогают друг другу с реквизитом, подготовкой сцены и даже с выступлениями, заменяя игроков или играя специально подготовленную для них роль.

– В «Жайдармане» выступают мои друзья, поэтому я стараюсь не пропускать игры Лиги. Прихожу сюда за отличным настроением, получаю заряд бодрости и веселья. Любимая команда – «Десең, ия», они нравятся мне своей харизмой и искромётным юмором, – отметила одна из зрительниц, студентка ВКУ им. С. Аманжолова Анель Абзалбекова.

Новый сезон Восточно-Казахстанской лиги «Жайдарман» только начался, а это значит десять команд, прошедших отбор, будут встречаться на сцене в течение года, чтобы в декабре одна из них получила свой заветный трофей и путёвку на республиканский Кубок чемпионов в Астане.

Аяужан Утеулинова

Фото автора