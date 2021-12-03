«Жас сарбаз» показал класс

В средней школе имени В. Маяковского села Калбатау прошли военно-спортивные игры среди классов «Жас сарбаз», посвящённые 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Девять команд сарбазовцев состязались в одиннадцати видах военно-прикладного спорта. Конкурсанты продемонстрировали мастерство в строевой подготовке, в умении пользоваться индивидуальными средствами защиты, в разборке и сборке автомата, в стрельбе из пневматической винтовки.

Победителем соревнований стала команда «Тұлпар» (командир Нурбек Бахты). Второе место заняла команда «Жолбарыс» (командир Тамерлан Садыков), третье место разделили команды «Сункар» и «Ак бөрі» (командиры Какимжан Багдан и Елдос Сайлау).

Все призёры и победители соревнований награждены грамотами и призами от администрации школы.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район