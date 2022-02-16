Жаркие баталии

В Восточном Казахстане определились лидеры среди баскетбольных команд.

В областном центре состоялся ежегодный чемпионат по баскетболу среди мужских команд, посвящённый памяти мастера спорта СССР Бориса Бобрышева.

С 6 по 11 февраля в спортивных залах усть-каменогорского ФОКа не смолкали звуки удара мяча, бега баскетболистов, наставлений тренеров и голосов болельщиков, среди которых были как молодёжь, так и ветераны спорта.

С каждым днём игры становились напряжённее. Соперники изучили тактику и физические возможности друг друга, а нарастающее чувство ответственности команд перед своим районом или городом делало баскетбольные баталии жарче предыдущих.

Незаметно для любителей спорта один за одним сменялись этапы чемпионата, и вот… финальный свисток. По итогам соревнований безоговорочную победу одержала команда баскетболистов из Глубоковского района.

Бахыт Сарсембаева