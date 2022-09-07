Жаркая осень

В регионе сохраняется устойчивая жаркая погода. Наряду с этим повышается риск возникновения пожаров. Трагедия, произошедшая в Костанайской области, требует серьёзного отношения к их предотвращению и устранению. Во всех регионах, в том числе и на востоке страны, ведётся усиленная работа в этом направлении.

В минувшие выходные на территории области произошли два пожара. В Айнабулакском​ сельском округе Зайсанского района случился степной пожар на площади 45 гектаров. Горели сухая трава и кустарник. Огонь быстро распространился по горно-степной местности.

– В тушении было задействовано более 30 человек и семь единиц техники от ДЧС ВКО, лесников, Пограничного управления по Зайсанскому району, местных исполнительных органов, – сообщила пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

Тушение было затруднено сложным рельефом местности и порывистым ветром. Благодаря слаженности действий участвовавших в борьбе с огнём удалось справиться и избежать угрозы его распространения на населённые пункты. Пожар был полностью ликвидирован 5 сентября в 8 часов утра.

Второй случай произошёл в районе Алтай. На территории КГУ «Зыряновское лесное хозяйство» Быковского лесничества загорелись трава и кустарник. По последним данным, предоставленным вечером 5 сентября, борьба с огнём всё ещё продолжается. Там работают лесники, пожарные ДЧС ВКО, представители местных исполнительных органов, Казавиалесоохраны.

– Сложность в борьбе с огнём представляет труднодоступная горная местность. Предварительная площадь пожара – 367 гектаров. Для визуального обследования задействован самолёт АН-2 Казавиалесоохраны. Угрозы населённым пунктам нет, – проинформировали в ДЧС ВКО. – Всего в ликвидации задействовано более 340 человек и 25 единиц техники ДЧС ВКО, лесхоза, МИО и Казавиалесоохраны. Вертолёт МИ-8 с водосливным устройством помогает усмирять пламя с воздуха. В Департаменте по ЧС ВКО и на месте пожара работают круглосуточные оперативные штабы. Ситуация под контролем.

Также, по информации ДЧС ВКО, в регионе сохраняется высокий класс пожарной опасности. За ситуацией в районах специалисты следят посредством космомониторинга, получая данные по термоточкам. Так, в Риддере наблюдается третий класс пожарной опасности; в сёлах Улкен Нарын, Маркаколь, а также Усть-Каменогорске, районе Алтай, Катон-Карагайском районе – четвёртый класс; в Самарском, Зайсанском, Курчумском районах – пятый класс.

В связи с этим сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности. При пожаре необходимо незамедлительно сообщать об этом по номерам 101 и 112.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы ДЧС ВКО