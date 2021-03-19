Зерновушка, Богач и Трындычиха

Русский социально-культурный центр Семея в разгар масленичной недели провёл увлекательный мастер-класс по изготовлению обрядовых и традиционных кукол. Несколько кусочков ткани, ленты и нитки в придачу к богатой фантазии – и кукла-оберег на все случаи жизни готова!

Мастер-класс для воспитанников Центра адаптации несовершеннолетних провели в музее Ф. М. Достоевского. Состав участников был разновозрастной – от 3–4-летних малышей до старшеклассников. Но для каждого у представительниц русского центра нашлось интересное занятие. Пока младшим показывали изделия рукодельниц Семея и угощали конфетами, для ребят постарше провели небольшую, но увлекательную викторину по традициям, связанным с празднованием Масленицы.

Узнали подростки и о том, кто такой ком из старинной поговорки «Первый блин комам». Именно так, комами, в глубокую старину русские называли медведя. Кстати, многие племена славян считали медведя своим прародителем и поклонялись ему как почётному пращуру. И во время Масленицы первые блины дарили именно ему, медведю-пращуру, поклоняясь своим предкам, ушедшим в светлый Ирий – так славяне называли рай. Блины развешивали на деревьях, чтобы проснувшийся от зимней спячки косолапый мог вдоволь полакомиться сладкими, жирными

блинами.

Узнали ребята и о том, почему сожжённое чучело Масленицы обязательно распыляли над полями и нивами. Это делалось для того, чтобы будущий урожай был богатым.

Было множество оберегов, хранящих мир, покой и достаток в каждом доме. Чаще всего это были самодельные куколки, исполняющие роль оберегов.

– Самыми почитаемыми были куклы Зерновушка и Богач. Зерновушку наполняли зерном после сбора урожая и ставили в хранилище. В куклу закладывалось только самое лучшее, качественное зерно. И весной эти семена сеяли на своих полях, – рассказала член русского социально-культурного центра Дома дружбы Семея Ирина Костенко.

Ну а Богач был символом достатка в доме, охранял хорошую торговлю, давал хорошую прибыль хозяину. Куколку делали из обычных лоскутков ткани. На самое дно клали денежку, а потом обильно засыпали зерно. Богач хранился в доме в самых разных местах. Считалось, что оберег начинал «работать» только тогда, когда хозяева перестанут замечать куклу.

Широко использовалась и кукла Травница – это оберег здоровья в семье. На Купалу, когда лечебные травы в самой силе, их собирали для лечения своей семьи на весь следующий год. Травы сушили и складывали в специальный лекарственный ларь. А небольшой сушеный пучок закладывали в куколку. Травницу обычно ставили у детских кроваток или клали в люльки к новорождённым, чтобы детки спокойно спали и меньше болели.

– Для детей делали много самых разных кукол: Колокольчик, Трындычиха, Кулёма. Делали их по-разному. Например, в Трындычиху вкладывали маленькую бутылочку, наполненную камушками. И когда её тряс малыш, она весело трещала. То есть эта кукла исполняла роль современной погремушки, – пояснила Ирина Костенко.

После познавательной беседы ребята с удвоенным энтузиазмом принялись делать своими руками чучелко Масленицы. Для этого им понадобились бумажные салфетки весёлых ярких расцветок, нитки и яркие ленточки. Эту куколку нужно хранить всю масленичную неделю, а в Прощёное воскресенье сжигать.

В преддверии праздника русский центр провел три мастер-класса по изготовлению народной куклы для воспитанников детской студии творчества «Уют» и членов женского клуба «Надежда».

Отметим, что в этом году семейчанам не пришлось поучаствовать в традиционных народных гуляниях на Масленицу. Из-за ограничительных мер все праздничные мероприятия прошли в онлайн-формате.

Софья Соболевская

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Семей