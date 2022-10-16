Земляки-герои

Они ковали Победу! – с гордостью говорят жители Шемонаихинского района, глядя на бюсты земляков – героев Великой Отечественной войны.

Как утверждают в народе: «Пока жива память о человеке, жив и сам человек». В Шемонаихинском районе помнят и чтут своих героев, людей, подаривших мирное небо над головой и счастливую жизнь. Людей, которых нет, но их имена и подвиги навсегда останутся в памяти благодарных потомков…

Жители Шемонаихинского района внесли огромный вклад в Победу. Одни всю войну мужественно сражались на фронте, другие самоотверженно трудились в тылу, день за днём приближая тот самый весенний день – 9 Мая.

Среди уроженцев Шемонаихинского района – шесть Героев Советского Союза. В их числе – Иван Михеевич Астафьев и Тимофей Сергеевич Вербицкий. На малой родине землякам-героям открыли бюсты. Участие в торжественном мероприятии принял аким Шемонаихинского района Григорий Акулов.

– Сегодня мы отдаём дань памяти Ивану Михеевичу Астафьеву и Тимофею Сергеевичу Вербицкому, которые отдали свои жизни за мир и благополучие, за спокойствие и процветание нашей Родины, – сказал Григорий Акулов. – Открытие памятников – это символ преклонения перед их самоотверженными подвигами. Проходят десятилетия, сменяются поколения, и наша задача – сделать всё возможное, чтобы мужество, доблесть, беззаветное служение Родине солдат Победы всегда оставались в памяти народа.

Также с участием акима района состоялось открытие мемориала памяти воинам-интернационалистам.

Отметим, участие в Афганской войне принимали более 22 тысяч казахстанцев. Многие погибли на чужой земле. Среди них трое шемонаихинцев – Анатолий Крепп, Владимир Зубко и Валерий Самохин.

Григорий Акулов поблагодарил ветеранов Афганской войны, которые активно участвуют в патриотическом и нравственном воспитании подрастающего поколения и являются для них достойным примером.

Татьяна Кравченко

Шемонаихинский район