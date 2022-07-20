Общество

Землякам посвящается

20.07.2022
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В Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина состоялась презентация книги «Тарбағатайдың тұғырлы тұлғасы».

Новый сборник вниманию читательской аудитории представил член Союза художников Казахстана, писатель, заслуженный деятель культуры РК, известный карикатурист Еркин Нуразхан.

В сборнике, написанном на основе мемуаров, эссе, печатных, архивных материалов и воспоминаний, собрана информация о жизни и деятельности почётного гражданина Тарбагатайского района, известного в сельском регионе старейшины Шайкена Ибраимовича Нуразханова.

– Это издание подробно повествует о благородной личности, трудившейся во благо страны и заслужившей почёт и уважение народа, – рассказали библиотекари.

Также сотрудники библиотеки отметили, что раскрыть содержание сборника помогла подборка редких иллюстраций.

Гульжан Естаева

Фото ВКО библиотеки им. А. С. Пушкина

20.07.2022
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