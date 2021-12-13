Земля отзовётся на заботу

Вопросы целевого использования земель сельхозназначения остаются приоритетными для профильных госорганов Курчумского района. Свидетельством тому служат площади земель, возвращённых в государственный фонд.

По информации руководителя отдела земельных отношений района Ерасыла Ашимова, за минувшие 11 месяцев текущего года названный показатель составил без малого 10 тысяч гектаров. Эта площадь сложилась за счёт 66 изъятых участков. Поводом, чтобы прибегнуть к такой мере, может стать неиспользование земель, использование их не по целевому назначению, отсутствие скота, если речь идёт о пастбищах и сенокосах.

– При обнаружении одного из этих трёх нарушений ограничиваемся простым предупреждением, – говорит Е. Ашимов. – Вторая мера – наложение штрафа. Если и это не подействует на нерадивого хозяина, то земля изымается в госфонд. Затем через конкурсную процедуру гектары перераспределяются изъявляющим готовность работать с землёй фермерам. Есть и хорошие примеры, когда новые хозяева не в пример бывшим пашут, сеют и получают урожаи на изъятых площадях.

В 2021 году было проведено шесть конкурсов по предоставлению земельных участков для ведения фермерских хозяйств. В результате лица, решившие посвятить себя работе на крестьянской ниве, получили 79 земельных участков общей площадью 36 062 гектара. Кроме того, для ведения личных подсобных хозяйств жителям сёл предоставлено 426 земельных участков общей площадью 12 485 гектаров на бесконкурсной основе сроком на пять лет.

Как известно, земля является основным богатством и средством производства тружеников села. Бережное к ней отношение – залог их успешного труда.

Бек Нигметов

Курчумский район