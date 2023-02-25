Земля для развития

Для нужд фермерских и крестьянских хозяйств Восточно-Казахстанской области в 2022 году на конкурсной основе было предоставлено 195 земельных участков общей площадью 37 954 га. Ещё 49 земельных участков на площади 146,17 га во время проведения специальных аукционов проданы в собственность или переданы во временное землепользование на правах аренды.

Об этом рассказала во время брифинга в Региональной службе коммуникаций ВКО руководитель Управления земельных отношений ВКО Надежда Михейлис. Она напомнила, что областным управлением земельных отношений оказывается девять видов государственных услуг. Среди них: утверждение землеустроительных проектов по формированию земельных участков; выдача решения на изменение целевого назначения земельного участка; выдача разрешения на использование земельного участка для изыскательских работ; выдача окончательного решения на перевод сельскохозяйственных угодий из одного вида в другой; предоставление земельного участка для строительства объекта в черте населённого пункта; приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной собственности, не требующее проведения торгов (конкурсов, аукционов); определение делимости и неделимости земельных участков; согласование и выдача проекта рекультивации нарушенных земель и продажа земельного участка в частную собственность единовременно либо в рассрочку.

Как сообщила Надежда Михейлис, в целом, за 2022 год Управление земельных отношений ВКО оказало 109 госуслуг практически по всем направлениям. Причём большая часть из них – 85,3% – были оказаны в электронном виде.

– Управление является рабочим органом областной земельной комиссии. В 2022 году проведено 14 заседаний, где рассмотрены 26 заявлений о предоставлении прав на земельные участки, из них по 21 заявке приняты положительные заключения земельной комиссии, по пяти заявкам – отказ, – рассказала Надежда Михейлис.

В целом, за прошедший год принято 31 постановление акимата области по предоставлению прав на земельные участки. Так, один участок был предоставлен для нужд обороны, 18 – для недропользователей, семь участков – для проведения изыскательских работ. По пяти заявкам недропользователей было принято решение в отказе предоставления земельного участка в соответствии с существующей нормой статьи 25 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании». Так, по словам руководителя Управления земельных отношений ВКО, в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» запрещается проведение операций по недропользованию на территории земель населённых пунктов и прилегающих к ним территориях на расстоянии одной тысячи метров.

Также в течение прошедшего года в ВКО проведено несколько крупных аукционов и торгов, в ходе которых проданы 195 земельных участков, предназначенных для нужд предприятий аграрной сферы. Среди них крестьянские, фермерские хозяйства, а также производственные площадки, связанные с переработкой сельскохозяйственной продукции.

Ещё 49 участков были проданы с торгов в собственность или реализовано право временного их пользования для предпринимателей и производителей Восточно-Казахстанской области.

Екатерина Гуляева

Фото Тлеубека Шаяхмета