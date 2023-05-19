Зелёный свет «зелёной экономике»

За последние десять лет в Восточно-Казахстанской области в результате мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, выбросы в атмосферу удалось снизить на 13%, или на 19,1 тыс. тонн в год. В Усть-Каменогорске этот показатель составил на 7,8 тыс. тонн меньше, чем наблюдалось 10 лет назад.

О том, как идёт реализация этапов программы развития «зелёной экономики» в регионе, рассказал на специальной пресс-конференции заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Еламан Мухтарханов.

Проведённый специалистами Департамента экологии анализ уровня загрязнения воздуха в областном центре с 2004 по 2021 год дал понять, что этот показатель практически неизменно характеризуется как высокий. Высокий уровень загрязнения атмосферы Усть-Каменогорска отмечается, прежде всего, за счёт превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) по диоксиду серы, диоксиду азота и взвешенным веществам. Общий валовый выброс вредных веществ в городе составляет более 164 тыс. тонн в год.

Согласно статистическим данным, выбросы от автотранспорта в Усть-Каменогорске составляют около 90 тыс. тонн в год, или 56,7%; от предприятий – 54,5 тыс. тонн, или 34,3%, в том числе от котельных – 5,69 тыс. т/год (0,2%); от бытовых печей – 14,1 тыс.

т/год (8,8%).

Прошедший не так давно межрегиональный экологический форум «Біздің аспан» обеспечил площадку для прямого диалога между представителями бизнеса, министерств, местной исполнительной власти, а также экспертами и общественными активистами в области экологии. Они обсудили не только проблемные вопросы о составе атмосферного воздуха, газификации, но и рассмотрели возможности использования новых «зелёных» технологий, которые могут спасти природу, не снижая темпов промышленного роста, – отметил Еламан Мухтарханов.

По его словам, на форуме был представлен целый ряд успешно апробированных в разных регионах и странах экологических практик, связанных с сокращением количества вредных выбросов в атмосферу.

В ВКО непростая экологическая ситуация сложилась именно в областном центре, где сконцентрировано наибольшее количество крупных промышленных предприятий цветной металлургии, а также насчитывается наибольшее количество автомобилей.

Состояние атмосферного воздуха в Усть-Каменогорске постоянно контролируется. Для регулярного мониторинга в городе работают 15 постов, установленных в разных точках. Причём 10 из них производят замеры атмосферного воздуха каждые 20 минут. Можно сказать, что только они предоставляют обновлённые данные 720 раз за сутки. Ещё 20 замеров в течение 24 часов проводятся на остальных пяти стационарных постах «Казгидромета».

Все оперативные данные экомониторинга находятся в открытом доступе, посмотреть их можно в мобильном приложении либо на интерактивной карте, которая отображается на сайте «Казгидромета».

Одним из главных направлений стало решение проблем с загрязнением атмосферного воздуха как в областном центре ВКО, так и в других районах и городах, где имеются крупные промышленные пред-

приятия.

В Усть-Каменогорске ТОО «Казцинк» и ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» проводят планомерную работу по снижению количества выбросов, – отметил Еламан Мухтар-

ханов.

Так, например, ТОО «Казцинк» реализует собственную экологическую программу, в результате которой за последние 15 лет объём выбросов сократился на 67% – с 78 тыс. тонн до 25,5 тыс. тонн в год. До 2025 года, после внедрения новых технологий в процесс обработки цветных металлов, снижение нагрузки на окружающую среду должно составить ещё 20%.

Предприятие разработало стратегию снижения выбросов в атмосферный воздух, которая предусматривает оснащение действующих установок по утилизации диоксида серы дополнительной ступенью очистки, – дополнил спикер.

– Что касается ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», то для перехода к «зелёной экономике» в регионе необходимо прежде всего внедрение современных золоулавливающих устройств с заменой эмульгаторов второго поколения для ТЭЦ.

По словам Еламана Мухтарханова, для снижения объёмов выбросов диоксида азота теплоснабжающая организация планирует реализацию проекта по модернизации котлоагрегата.

В целом, как отметил заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО, за последние пять лет крупные промышленные предприятия области инвестировали на природоохранные мероприятия более 39 млрд тенге.

Однако не только о состоянии атмосферного воздуха беспокоятся в ВКО. Для улучшения экологической обстановки в Усть-Каменогорске, например, предусмотрен ряд программных документов. Так, в период 2021–2025 годы, по поручению Главы государства, действует региональная программа по озеленению населённых пунктов и комплексный план по увеличению объёма воспроизводства лесов и лесоразведения.

В своём Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» от 1 сентября 2020 года Президент поручил до 2025 года высадить до 15 млн деревьев в городах и сёлах страны. В Восточно-Казахстанской области за этот период запланировано высадить 476 тыс. деревьев. И на сегодняшний день план выполнен на 78%: в городах и населённых пунктах ВКО с 2021 года было высажено 227 тыс. саженцев различных сортов деревьев, из них только в Усть-Каменогорске – более 27 тыс. саженцев. В 2023 году запланирована высадка ещё 182 тыс. деревьев, 15 тыс. из которых – в областном центре, – проинформировал Еламан Мухтарханов.

Кстати, по его словам, уже на текущий год заложены средства для разработки дендрологического плана развития Усть-Каменогорска. Он будет реализовываться за счёт платежей эмиссии за загрязнение окружающей среды, которые осуществляют все предприятия области, негативно влияющие на экологическую обстановку.

Что касается расширения зоны лесов в республике, то Президент поручил до 2025 года высадить до 2 млрд сеянцев разных сортов деревьев, чтобы пополнить лесной фонд Казахстана. В ВКО по этой программе будет высажено более 76 млн сеянцев на площади 15 тыс. га. Отметим, что на 2023 год запланирован объём посадок в 7,8 млн сеянцев на площади 1539 га.

Напомним, что на 2020–2024 годы в ВКО разработаны целевые показатели качества окружающей среды. И для достижения поставленных целей акимат Восточно-Казахстанской области утвердил комплексный план по улучшению экологической обстановки, согласно которому предприятия 1 категории выделят 29 млрд тенге на мероприятия по охране окружающей среды.

Эти государственные программы в первую очередь должны решить основные экологические проблемы региона — загрязнение атмосферного воздуха, переработку твёрдых бытовых отходов и ликвидацию свалок, а также модернизацию канализационно-очистных сооружений, перевод автотранспорта Усть-Каменогорска на газовое топливо, оптимизацию транспортной схемы города.

Также программа предусматривала поэтапный, до 2030 года, перевод жилых массивов частного сектора города на газовое отопление для дополнительного снижения в воздухе зольности и содержания серы.

Среди основных планируемых мероприятий также внедрение технологий «Термококс» в топливно-энергетический комплекс области, подключение 25 тыс. домов частного сектора к центральному теплоснабжению, перевод 200 автобусов на газовое топливо.

Екатерина Гуляева

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