«Зелёный пояс» Восточного Казахстана: работы хватит всем

До 2025 года в Казахстане планируется высадить 2 млрд молодых деревьев разных пород, на что будет потрачено 82 млрд тенге. Именно такое поручение Правительству было дано Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в 2020 году в Послании народу Казахстана.

Реализация этой республиканской программы идёт уже второй год, и немалый вклад в её успех вносят лесоводы и специалисты лесного хозяйства Восточного Казахстана, области Абай и Павлодарской области. Научную же помощь в исследовании лесов, поддержке всходов в питомниках и поиске самых качественных семян оказывают семеноводы и лесопатологи – сотрудники Семейского структурного подразделения Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра, руководит которым доктор биологических наук, профессор Елена Борисенко.

– Елена Викторовна, расскажите, на каком этапе реализации находится сейчас программа озеленения и развития лесного фонда Казахстана в нашем регионе?

– Перед работниками лесного хозяйства республики поставили грандиозные задачи. И, конечно, работы прибавилось всем. Всего за пять лет по всей территории республики они должны высадить и создать условия для эффективной приживаемости 2 млрд саженцев деревьев.

Всего в 2021–2025 годах из 2 млрд деревьев путём посева семян планируется посадить порядка 300 млн деревьев, а сеянцами – ещё 1 млрд 700 млн зелёных насаждений. Весной прошлого года в масштабах республики уже посажено 81,5 млн деревьев на площади 21,6 тыс. га, осенняя посадка 2021 года составила 48,2 млн деревьев, в 2022 году планируется высадить порядка 244 млн деревьев, в 2023 году – 411 млн, в 2024 – 573 млн и в 2025 – 643 млн деревьев. Если говорить о разнообразии биологического состава, то в лесах Казахстана и вокруг городов и населённых пунктов высаживаются такие сорта деревьев, как саксаул, сосна, клён, вяз, берёза, осина, лиственница и другие породы.

В нашем регионе, а это Восточный Казахстан, область Абай и Павлодарская область, культивируют такие породы деревьев, как сосна, лиственница, ель, берёза, осина, кедр и пихта. Причём пропорции посадок совершенно разные, всё зависит от того, какие именно породы деревьев характерны для конкретной территории.

– Какие объёмы посадок уже произведены за полтора года работы по программе?

– Приведу несколько основных цифр по каждому лесхозу, национальному парку и заповеднику в нашем огромном объединённом регионе. Так, в лесхозах Восточно-Казахстанской области, а это 13 коммунальных государственных предприятий лесного хозяйства, расположенных в различных районах области, фактическая площадь посадок в прошлом году составила 539 га, на которой было высажено 2,06 млн саженцев. Кроме того, дополнительно к этому объёму было высажено на площади 401 га ещё 472 тыс. молодых деревьев. В 2022 году площадь посадок составила 600 га, а количество посадочного материала составило 2,4 млн штук. План на 2023 год – площадь посадок 1537 га с высадкой 6,2 млн сеянцев, в 2024 году – 5650 га и 22,5 млн сеянцев, в 2025 году – 6700 га и 27,7 млн деревьев. В целом за годы работы программы государственные учреждения лесного хозяйства ВКО, не включая территорию национальных парков и заповедников, высадят на площади 15 тыс. га 75 млн штук посадочного материала различных пород деревьев.

Государственные учреждения лесного хозяйства Павлодарской области в 2021 году высадили на 120 га 533,3 тыс. саженцев деревьев, в текущем году они запланировали высадку 2 млн деревьев на площади 350 га. В 2023 году у них по плану высадка 7,143 млн саженцев на площади 1250 га. В 2024 году площадь посадок вырастет до 1560 га, где разместится 8,914 млн штук посадочного материала. И, наконец, в 2025 году площадь питомников составит рекордные 2 тыс. га, для чего потребуется 11,5 млн сеянцев деревьев различных пород. Итого, за пять лет только в Павлодарской области планируется посадка 30 млн сеянцев на площади более 5 тыс. га. Кроме того, на время работы программы создаются 9 временных и 10 постоянных питомников.

Есть планы и по особо охраняемым природным территориям, заповедникам и национальным паркам Павлодарской, Восточно-Казахстанской областей и области Абай. Так, в государственном лесном природном резервате «Семей орманы» в 2021 году было высажено на площади 3,6 тыс. га 19,5 млн штук сосны обыкновенной. В 2022 году площадь посадок уже составила 4,5 тыс. га, на которой высадили 21 млн сеянцев. В 2023 году запланирован объём посадок на площади 5,1 тыс. га 23,9 млн деревьев, в 2024 и 2025 годах – по 6,1 тыс. га и 28,7 млн сеянцев ежегодно. В общей сложности, лесоводы «Семей орманы» за весь период программы вырастят почти 122 млн сеянцев на площади 25,4 тыс. га.

В Баянаульском национальном природном парке дополнение лесных культур составило 2,168 тыс. га, на которых были посажены 3,81 млн саженцев деревьев. В текущем году в Баянаульском национальном природном парке посадку провели на площади 48 га, высадив 177,3 тыс. деревьев, кроме того, в дополнение к этому объёму добавили 10,8 га, где посадили 47,5 тыс. саженцев. Государственный лесной природный резерват «Ертіс орманы» на территории Павлодарской области в 2021 году на площади 2728 га высадил 14,715 млн сеянцев. Это же количество они высаживают все оставшиеся годы действия программы, получив в итоге 14,14 га площадей в питомниках, на которых должно вырасти 73 млн саженцев.

В Катон-Карагайском районе посадили в 2021 году на 38 га 184 тыс. сеянцев, в период с 2022 по 2025 годы каждый год на площади 40 га будут высаживаться по 208 тыс. деревьев, что в результате составит 198 га площадей посадок, на которых вырастет 1,016 млн штук посадочного материала.

Что касается заповедников в Маркаколе, Тарбагатае и Риддере, то там посадками не занимаются, идёт работа по охране лесной зоны и научные исследования.

– Что и говорить, масштабы работ впечатляют. И чтобы осуществить задуманное, необходима крепкая материально-техническая база. Насколько известно, финансирование для реализации программы идёт как из республиканского, так и из областного бюджетов в пропорции 22 млрд и 60 млрд тенге соответственно. Каково положение с материально-технической базой в заповедниках и государственных учреждениях лесного хозяйства нашего региона в настоящее время?

– Ситуация с оснащением спецтехникой, особенно тяжёлой, очень разная. Если на предприятиях лесного хозяйства, финансируемых из средств республиканского бюджета, оснащённость неплохая, то лесхозам, находящимся на балансе местного бюджета, крайне необходимы гусеничные тракторы, лесопосадочные машины, культиваторы, укрывной материал, препараты для обработки сеянцев и взрослых деревьев от вредителей и многое другое. Хуже всего дело обстоит с наличием тяжёлой техники на гусеничном ходу, такой как тракторы ДТ-75. Другая в горных районах ВКО просто не сможет работать: здесь скалы, крупные камни и глинистая почва, где колёсная техника бесполезна.

Ещё одной особенностью лесхозов, расположенных в ВКО, является огромный объём ручного труда при посадке деревьев. Так, в «Семей орманы», где ровная степь и небольшие холмы, высадка сеянцев на места бывших гарей проводится при помощи трактора, за которым идут люди, чтобы просто притоптать деревце. В горной же местности посадка ведётся на небольших площадках, террасах, где есть участки плодородной земли. И тут применим только ручной труд. Люди загружают ранцы с посадочным материалом и идут в горы. Это очень трудоёмкий процесс, потому что ещё нужно в густых лесах Восточного Казахстана найти свободные участки для дополнительной посадки. А их не так-то много.

– В чём помогают лесоводам специалисты лесного селекционно-семеноводческого центра?

– Поверьте мне, работы для шести сотрудников нашего структурного подразделения на три обширные по территории области вполне хватает (улыбается). Программа озеленения Казахстана включает в себя несколько основных направлений, в которых принимают участие семеноводы и лесопатологи. Это сбор семян, фитологические наблюдения за хвойными деревьями, когда исследуются фазы цветения, сроки завязки шишки, её формирования и вызревания, составление прогноза будущего урожая семян. Всё это работа сотрудников селекционного центра.

Мы активно помогаем лесоводам, работающим в питомниках. При выкопке посадочного материала проводим лабораторные исследования его качественных и количественных показателей. Посевные площади питомников увеличились в разы, и работы прибавилось. При этом расположены эти участки на территории от границ с Омской областью Российской Федерации до границ с Алматинской и Карагандинской областями Казахстана.

Нередки случаи, когда лесхозам и особо охраняемым территориям не хватает качественных семян или готового посадочного материала, мы помогаем им найти качественный материал, оцениваем продукцию, поставляемую через госзакупки.

Кроме того, специалисты селекционно-семеноводческого центра в обязательном порядке проводят экспертизу качества собранных семян деревьев хвойных пород, которые затем выращиваются в многочисленных питомниках резерватов и национальных парков ВКО и Павлодарской области. Экспертиза необходима, поскольку далеко не каждый год лесоводы собирают шишки для семян на специально отведённых участках. Урожайный год выпадает лишь раз в 4-5 лет, и шишки сосны собирают по всему бору. Поэтому совершенно необходимо точно установить качество посадочного материала накануне весенних полевых работ. Впрочем, сейчас, с вводом в эксплуатацию крупнейшего лесосеменного комплекса в Канонерке, сеянцы сосны с закрытой корневой системой выращивают в Государственном лесном природном резервате «Семей орманы» круглогодично. Однако другие лесхозы вынуждены закупать недостающий посадочный материал через систему государственных закупок.

– Эффективна ли эта схема: приобретать посадочный материал или иные необходимые материалы через систему государственных закупок?

– В условиях производства лесного хозяйства система госзакупок часто работает во вред, потому что здесь всё связано с конкретными сроками, затягивать которые ни в коем случае нельзя. Нельзя высаживать саженцы в июне-июле, только в апреле, при определённой температуре воздуха. Нельзя оставлять сеянцы без затенения от палящих лучей солнца, иначе они погибнут. Нельзя ждать, когда прибудут препараты, чтобы обработать сеянцы и почву от вредителей, можно потерять всю площадь посадки. И таких «нельзя» ещё очень и очень много.

Реалии же таковы, что бывают случаи, когда тендеры выигрывают поставщики из других областей, которые не знают жёстких сроков посадки, доставляя посадочный материал в мае, а то и в июне. Иногда и вовсе срывая сделку. Да, их вносят в реестр недобросовестных поставщиков, но лесхозам от этого не легче: у них срываются планы, нарушен бесперебойный производственный процесс.

Со значительным увеличением посевных площадей питомники остро нуждаются в укрывном материале, организации регулярного полива, своевременной обработке от вредителей и тщательном уходе за капризными сеянцами.

А то, что за ними нужно ходить, как за малыми детьми, – это точно. Когда только проклёвываются семена, начинается нашествие голубей и других пернатых. Чтобы спасти посадки, их нужно укрыть. А укрывной материал, к примеру, поставщик вовремя не доставил. Вот и приходится лесоводам вставать в 4-5 утра, разгонять птиц, охочих до сладенького, укрывать посадки ветками. Представляете, сколько это труда? А ведь рабочих рук в лесхозах катастрофически не хватает.

– Как же спасти сеянцы?

– По всем имеющимся стандартам для защиты посевов нужны специальные деревянные щиты. Это лучший вариант. На их изготовление необходима древесина, специальные столярные станки, столяры. И всего этого в лесхозах нет. В Восточно-Казахстанской области запрещены рубки главного пользования для древесины, даже для нужд лесного хозяйства запрещены, нет станков, нет и специалистов, рабочих, которые бы сколотили эти щиты оттенения от солнечных лучей и защиты от птиц. А их нужно не менее 14 тыс. штук на 1 га посевов. Я уже говорила, насколько увеличены посевные площади, и совсем несложно посчитать, во сколько раз должна быть увеличена материально-техническая база лесхозов и питомников.

– Наверняка есть проблемы с вредителями?

– Безусловно. Ведь мы выращиваем посадочный материал в условиях дикой природы, под открытым небом, а не в закрытой теплице. Поэтому вредители всегда были, есть и будут.

Уже на этапе всходов могут появиться первые проблемы – так называемое полегание. Лесопатологи выезжают в питомник, ведут забор образцов и уже в лаборатории проводят исследования причин гибели посевов. Чаще всего причиной полегания в этом возрасте сеянцев являются патогены, грибы, произрастающие на поверхности почвы. Их уничтожить полностью невозможно, но бороться – необходимо. Как правило, они нападают на ослабленные сеянцы, которые подверглись пагубному влиянию солнца. На месте пересечения с почвой патогены воздействуют на сеянец, который погибает от повреждения корневой шейки. Наверное, в своём огороде многие видели, как на кустах томатов или перцев появлялась так называемая чёрная ножка – это и есть результат «работы» патогенов. Способ борьбы один – немедленная обработка специальными препаратами. И опытные лесоводы, зная о возможных проблемах, загодя запасаются ими, ещё зимой объявляя государственные закупки.

– Одним из важнейших направлений работы сотрудников лесного селекционно-семеноводческого центра является лесопатология. То есть выявление очагов распространения лесных болезней и вредителей. Какова ситуация с вредителями в наших лесах?

– Лесопатологический мониторинг проводится ежегодно по каждому лесхозу. В течение ряда лет мы вели обследование лесов Восточно-Казахстанской, Павлодарской и даже частично Алматинской областей, установив очаги болезней леса.

В ВКО, точнее, теперь в области Абай, самым слабым звеном в трёх цепочках ленточного бора является территория Бескарагайского района. В Морозовском, Букебаевском, Бегеневском, Долонском и Жанасемейском филиалах резервата «Семей орманы» наиболее ослабленный лес. Скорее всего, это следствие влияния радиации, так как этот район входит в зону максимального радиационного риска Семипалатинского ядерного полигона, а также результат многочисленных лесных пожаров. В этих лесных угодьях обнаружено наибольшее количество очагов обитания самых злостных вредителей хвойного леса – звёздчатого пилильщика-ткача и соснового коконопряда.

Эти особо опасные вредители живут внутри деревьев до семи лет. Они питаются хвоей сосны. И в бору, особенно на территории Бескарагайского района, есть участки, где поражённые деревья стоят абсолютно голые, потому что их хвою просто съели насекомые. В поражённый вредителями лес иногда страшно заходить. Они наносят больший вред, чем лесные пожары. Представьте, вокруг вас на многие сотни и даже тысячи гектаров стоит лес, лишённый листьев или хвои. Это незабываемое зрелище.

Если поедание хвои одних и тех же деревьев происходит в течение трёх лет, то они погибают безвозвратно. Бороться с вредителями можно только при помощи авиахимобработки всех поражённых участков леса.

И эта борьба ведётся. Так, на территории Бескарагайского района уже три года подряд лесоводы и наши сотрудники проводят химобработку поражённых участков при помощи установки «ГАРД» на базе «Уралов». И это даёт свои положительные результаты.

В резервате «Ертіс орманы» велась обработка участков бора, поражённого этим же вредителем. И, надо сказать, обработку провели очень качественно: 73% эффективности – это просто отличный результат.

– Какие вредители характерны для лесов Восточно-Казахстанской области?

– Что касается лиственных и смешанных лесов горных районов Восточного Казахстана и участков Павлодарской области, то здесь главный враг деревьев – непарный шелкопряд. К примеру, в нынешнем году в Павлодарской области была выявлена огромная площадь участков леса, где обнаружена вспышка популяции непарного шелкопряда. В этом году для этого вредителя самые благоприятные условия погоды: жарко, безветренно, практически нет дождей. Вот он массово плодится, захватывая всё большие территории, поедая листья березы и осины.

Иногда природа нам преподносит свои уроки охраны окружающей среды. Несколько лет назад на территорию курчумских лесов, где есть участок осинника в 6,8 га, поражённый сибирским шелкопрядом, обрушился ливень невиданной силы. Потоки воды смыли коконы шелкопряда, погубив популяцию опасного вредителя. В этом же году на площади 6,8 га в Курчумском районе обнаружен сибирский шелкопряд на лиственнице.

В целом же, в условиях высокогорной местности особых проблем в лесах ВКО с вредителями нет. При условии, если не было лесных пожаров. Если же пожар случился, то его последствия, гари, нужно как можно быстрее ликвидировать.

– В прошлом году на территории Риддера был крупный лесной пожар, но гари до сих пор не убраны.

– Это очень тревожный сигнал. К сожалению, система пока такова, что нет никакой возможности в кратчайшие сроки убрать свежие гари, чтобы не допустить возникновения очагов вредителей.

Как следствие, уже в прошлом году на гарях Риддера появились короеды-усачи. Если гари будут лежать в лесу ещё дольше, появятся типографы, златки, подкорные клопы, которые заселяют ослабленные деревья. Чтобы не допустить этого, необходимо в ближайшее время организовать работы по расчистке.

– Вы упомянули, что специалисты центра параллельно занимаются пополнением лесосеменной базы.

– Безусловно. Это тоже одно из основных направлений нашей деятельности. Только в текущем году у нас план: установить 750 га площадей плюсовых деревьев, пригодных для пополнения лесосеменной базы. Это объём для 10 лесхозов, расположенных в высокогорных районах ВКО. При этом площади для каждого лесхоза разные: от 10 до 160 га.

Своим небольшим, но сплочённым коллективом мы из года в год ведём кропотливую работу по учёту объектов постоянной лесосеменной базы – это элитные деревья хвойных пород, выросшие в естественной среде.

С 1982 по 2014 годы специалистами были тщательно отобраны самые лучшие деревья хвойных пород, которые отличаются высотой, стройностью и великолепием кроны. В былые времена именно из таких деревьев строили корабельные мачты. Эти деревья мы ежегодно проверяем и осматриваем на наличие вредителей и болезней. Каждое дерево имеет свой номер и даже паспорт, а для того, чтобы животные не могли поранить кору дерева, его ограждают.

Однако жизнь есть жизнь, и когда отобранные деревья со временем стареют, гниют, дряхлеют, их приходится выбраковывать. Например, в Катон-Карагае есть тысяча гектаров заповедного леса, который до последнего времени считался основной семенной базой, генофондом заповедной зоны. Но деревья эти состарились, покрылись мхом. И теперь наша задача – найти им достойную замену. В Курчумском, Зайсанском и Маркакольском районах лесопатологам необходимо найти плюсовые деревья лиственницы и ели.

Но самая большая работа предстоит в Риддере, на территории Западно-Алтайского заповедника. Это самый богатый лесхоз в нашем регионе, где произрастает семь основных пород деревьев: пихта, сосна, кедр, ель, лиственница, осина и берёза. Потому и лесосеменная база здесь составляет площадь 1,5 тыс. га, причём по каждой породе деревьев есть свои лесосеменные участки. Это особая, заповедная зона, где категорически запрещены любые посещения. Лишь изредка сюда добираются учёные, чтобы провести исследования, и раз в год приходят лесоводы, чтобы собрать семена. Все остальное время здесь царит тишина, столь необходимая дикому лесу.

– Любите ли вы свою профессию?

– Я считаю, что лесопатолог – профессия удивительная. Как-то один из моих наставников мне сказал: «Я целый день нахожусь на свежем воздухе, занимаюсь любимым делом, от чего получаю колоссальное удовольствие, да ещё и деньги за это получаю». Вот и я сегодня готова подписаться под каждым словом.

Сегодня уже я стала наставником для молодых сотрудников центра. Находясь всё время в пути, мы с ними освоили все виды транспорта. Это не только автомобили и тракторы, но и катание на лошадях, сплавы в лодках по горным рекам и даже облёт территории на вертолёте.

Неужели эти приключения не станут для меня любимой работой?

– Спасибо за интервью.

Екатерина Гуляева

Фото из архива Елены Борисенко