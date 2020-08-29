Реализуется ли в регионе проект «Зелёный офис»?

Представители Восточно-Казахстанского филиала ассоциации региональных экологических инициатив EcoJer поддержали республиканскую инициативу по созданию «Зелёных офисов».

Работники частных, государственных и квазигосударственных компаний Казахстана в этом году спасли 700 деревьев и сэкономили 1,4 млн литров воды, 69 тысяч кВт электроэнергии и сократили выбросы углекислого газа на

118 тысяч кг.

Цель проекта – снизить «углеродный след» организаций, сократить потребление ресурсов, воспитать экокультуру среди сотрудников и членов их семей.

В проект вовлекаются как небольшие организации – от 10 человек, так и крупные, численностью в несколько тысяч сотрудников.

– Сам проект реализуется в несколько этапов, – отметила руководитель ВК филиала ассоциации региональных экологических инициатив EcoJer Елена Березинская-Абилова. – Для начала в офисах устанавливают экобоксы для раздельного сбора отходов – бумаги, стекла, пластика и металла.

Сотрудников обучают правилам сортировки и постоянно консультируют, как разделять отходы для дальнейшей переработки. После того как сортировка войдёт в привычку, бизнесу предлагают готовые решения по снижению количества отходов и экономии ресурсов.

– Весь документооборот переводится в электронный формат, – говорит инициатор проекта, руководитель компании ECO Network Евгений Мухамеджанов. – Любые презентации, служебные записки, согласования – только в электронном виде, что стало очень удобным во время карантина. Также в офисах внедряются технологии для экономии света, воды и тепла. Вводится корпоративный отказ от использования одноразовой посуды, так как она является вредной не только для экологии, но и для здоровья. Чтобы уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу, персонал сокращает передвижение на личном автотранспорте. При этом каждый офис ведет ежемесячный учёт – сколько ресурсов удалось сэкономить, и стремится к постоянному улучшению показателей.

Огромный плюс проекта в том, что сотрудники переносят опыт такого образа жизни в свои семьи, мотивируя родных и близких беречь природные ресурсы, развивать осознанное потребление. Некоторые руководители отмечают, что у персонала повысилась мотивация, люди стали меньше болеть.

По словам экологов, работники фирм меняют отношение к экологическим проблемам в стране и мире, чтобы нести ответственность за чистую планету.

На сегодняшний день в проекте принимают участие 85 компаний страны и 18 тысяч сотрудников. Это сотовые операторы, банки и финансовые организации, торговые центры, рестораны и заведения общепита известных брендов и т.д. Недавно к «Зелёному офису» подключился международный аэропорт Нур-Султана.

Алла Пищальникова,

Риддер