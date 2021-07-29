Зелёный оазис на засушливом фоне

Кто выращивает однолетние и многолетние травы, тот получает гарантированный урожай и создаёт запас кормов даже при самых неблагоприятных условиях.

В нынешнем сезоне в сельском хозяйстве Восточного Казахстана для благополучной зимовки необходимо заготовить 2490 тыс. тонн сена и обеспечить его хранение. Казалось бы, о чём разговор? Тем более в условиях рынка, когда каждый фермер и крестьянин сам знает, что делать и зачем. Сохранность поголовья скота является его главной задачей. Поскольку сейчас именно животноводство на селе служит основным источником доходов для его жителей. В условиях пандемии, роста цен на продукты питания, когда возникли трудности с логистикой, сложно и очень дорого завозить продовольственные товары извне. Здесь поневоле нужно заниматься замещением импорта и самостоятельно решать вопросы производства продуктов. Повышенный и первоочередной спрос на них будет всегда. В кризисное время вполне можно обойтись без предметов роскоши, но товары первой необходимости должны быть в наличии в обязательном порядке, без дефицита.

СПРОС РОЖДАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Не удивительно, что в период засухи, острой нехватки кормов, недостаточного травостоя на сенокосных угодьях, скудной растительности на пастбищах в востребованный и ликвидный товар вдруг превращаются тюки сена, фураж. Взлетает цена даже на прошлогодние запасы, которые не идут ни в какое сравнение с урожаем нынешнего сезона. В ход идёт даже солома, которую иногда завозят издалека. Зимой не однажды слышали рассказы известных аграриев, завозивших сено из других районов ВКО и ячмень из ряда северных регионов республики. Лишь бы сохранить скот.

Похожая погода в прошлом году вынудила хозяйства из разных районов всё лето подкармливать свой дойный гурт запасами силоса из траншей, заполненных до краёв ещё в предыдущем сезоне. Иначе большого молока на стойловом содержании не видать, как и прибыли от его продажи, а также полагающихся субсидий за каждый литр реализованной продукции. Текущее лето тоже уготовило неприятный сюрприз в виде засухи на западе и отправки в пострадавшие регионы республики вагонов с тюками сена. Тоже определённый опыт в организации и апробировании подобной логистической схемы. В данном случае это делалось из благородных побуждений, но почему бы в будущем не повторить уже на возмездных, взаимовыгодных условиях? Наладить свой бизнес на производстве и поставке кормов. Ниша на рынке отнюдь не новая, но по законам некоторой цикличности, изменения пляшущей конъюнктуры спроса, цены и предложения реагирует на существующие вызовы. Становится привлекательной для вкладывания средств и сил крестьянскими и фермерскими хозяйствами области.

СПАСАЕТ ЛЮЦЕРНА

С начала лета «Рудный Алтай» уже обращался к теме заготовки кормов в Глубоковском, Зайсанском, Курчумском и других районах Восточного Казахстана. Причём упор делался на потенциале посевных и поливных гектаров. В частности на преимуществах выращивания однолетних, многолетних трав с гарантией получения стабильных весомых урожаев. Здесь у фермеров и крестьян области имеется некоторая фора перед коллегами из ближних и дальних регионов РК.

На базе ТОО «ВКСХОС», что на Опытном поле, много лет учёные и практики заняты тематикой сеяных трав. До выхода на заслуженный отдых там трудился опытный учёный, кандидат наук Олег Инжечик. В числе постоянных и надёжных партнёров он называл крестьянское хозяйство «Дружба» из Уланского района. Долгое время в нём работает патриарх отрасли сельского хозяйства ВКО Василий Гладышев, и его дело продолжают уже сыновья. Одним из важных направлений деятельности в хозяйстве у них является производство сеяных трав, семеноводство – размножение и продажа семян для последующей посадки.

Уланский район по природно-климатическим и иным суровым для сельского хозяйства условиям причисляется к зоне рискованного земледелия. Даже в крайне неблагоприятных обстоятельствах коллектив не теряет бодрости духа, охотно развивает растениеводство и животноводство. Крупный рогатый скот, свиньи, овцы нуждаются в кормах, богатых калориями, полезными веществами, добавками. В этой связи ждать с моря или с неба погоды не приходится. Регулярно выручают хозяйство разные сорта сеяных трав. В селе Герасимовка выращивают выгодные культуры для своих нужд, создания надёжного запаса кормов, а также получения и реализации семян коллегам.

В самый разгар минувшей зимовки мы беседовали с Василием Степановичем подробно по целому ряду направлений ведения сельского хозяйства. Разговор, в частности, коснулся проблемы острейшей нехватки кадров в сфере овцеводства. Что изменилось за прошедшее время? Эта отрасль не теряет своей значимости, а баранина ещё выросла в цене на фоне общего подорожания мяса. Курс на разведение овец выглядит верным и выгодным для хозяйства, как забота о создании прочной кормовой базы. На вопрос, как справиться с дефицитом кадров на селе, пока быстрого и чёткого ответа нет и неизвестно когда будет. А в необходимости развитого сектора АПК мы убедились, в частности, из-за пандемии окончательно и бесповоротно.

ВИДЫ НА УРОЖАЙ

По официальной информации Управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области, в нынешнем году прогнозная урожайность на естественных сенокосах и природных пастбищах составляет около семи центнеров с гектара. Выход на круг однолетних трав прогнозировался на уровне 14 центнеров. Многолетние же травы, выращиваемые на полях области, по самым осторожным прикидкам, должны давать с гектара отдачу в объёме как минимум 21 центнер качественного сена.

Чем отличаются в лучшую сторону сеяные травы? По мнению специалистов, к примеру, люцерна максимально использует накопленную в почве влагу в весенний сезон. Это позволяет в итоге получить неплохую урожайность во время первого укоса при неважных погодных условиях. И это с абсолютной точностью подтверждается на практике в крестьянском хозяйстве «Дружба» в Уланском районе. По многолетним наблюдениям, дожди, которые идут в июле, обеспечивают прибавку урожая в период второго укоса. А если погода и дальше благоприятствует или используется искусственное орошение, то вполне возможен третий укос.

– В среднем с каждого гектара мы получили по десять центнеров в первом укосе, – говорит Григорий Гладышев. – Около двадцати центнеров сена ожидается с каждого гектара люцернового поля по результатам второго укоса.

От себя добавим, что подобный подход позволяет хозяйству быть с кормами даже в самую жестокую засуху. Из этого не делается никакого секрета, наоборот, коллеги советуют другим фермерам и крестьянам переходить на культивирование однолетних и многолетних трав, активно внедрять искусственное орошение. Финансы, вложенные в перспективные семена, агротехнику и прочее, в конечном счете окупятся и будут приносить реальную прибыль. К сожалению, не всегда и не все коллеги прислушиваются и берут на вооружение ценный опыт, хотя это не прихоть, не переменчивая мода, а настоятельное требование жизни. Управлять погодой и осадками с небес человеку не дано, но есть возможность по-другому влиять на урожайность.

ХОРОШИЙ ПРИМЕР – ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ

Ко всему прогрессивному и выгодному в сельском хозяйстве восприимчивы фермеры из других областей Казахстана. К примеру, за семенным материалом сеяных трав приезжают охотно и постоянно из Алматинской, Туркестанской, Павлодарской областей. Если у ближайших наших соседей многие условия схожие, то у южан есть дополнительные конкурентные преимущества: очень мягкая короткая зима, долгий тёплый сезон, гарантия снятия нескольких укосов и урожаев. Опыт Востока им на руку и на пользу. В последние годы в Восточный Казахстан они приезжают не только за сырьём, мясом, но и за семенами, агротехнологиями.

Продукция региона привлекательна в силу органики – своего естественного происхождения или производства, относительной экологической чистоты. Берётся в расчёт воздух, вода, состав почвы, чистый генетический материал и технологии, сберегающие ресурсы и природную среду.

Если говорить конкретно о сортах многолетних и однолетних трав, то в хозяйстве культивируются люцерна, эспарцет, суданка и житняк. Хотя нынче он совсем не демонстрирует свои лучшие качества. Значит и здесь не обходится без определённой доли риска в труде земледельцев. Не всегда доподлинно известно, какой сорт выстрелит, а какой не оправдает возлагавшиеся надежды, вложенные финансовые средства, затраты времени, сил и нервов. В этом и состоит непредсказуемость результатов в аграрном секторе, подверженном влиянию множественных факторов. Вместе с тем обнадёживает следующий факт. В 1974 году во время засухи населению приходилось даже заготавливать веники на корм скоту, камыш на болотах и озёрах, зелёные ветки с деревьев. Это никаким образом не шло на пользу природе. Сегодня в аналогичных условиях можно решать проблему с кормами уже цивилизованными методами, на основе передовых технологий, новых сортов и с помощью современной техники большой мощности.

Меир Токобаев

Фото из архива редакции

Усть-Каменогорск – Уланский район