Зелёный мир своими руками

Молодёжь района Алтай знает, как провести летние каникулы с удовольствием и пользой.

Программа «Жасыл ел», инициированная Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, объединила всю молодёжь нашей страны. Она не только учит молодое поколение самостоятельности и трудолюбию, но и содержит в себе потенциал патриотического воспитания казахстанцев – помогает понять, что такое любить свою малую родину, а также решает проблему занятости.

В районе Алтай к вопросу реализации программы подошли серьёзно. В этом году к работе в трудовых отрядах «Жасыл ел» приступили 200 молодых людей от 16 до 29 лет, при этом не только из городов Алтай, Серебрянск и поселка Новая Бухтарма, но и сельских округов – Соловьёвского, Чапаевского, Тургусунского, Никольского и сельского округа села Полянское.

– За время работы в молодёжных трудовых отрядах бойцы облагородили 28 улиц, пять парковых зон, высадили 50 деревьев и восемь гектаров цветов, – рассказала директор Молодёжного ресурсного центра района Алтай Майина Лисовцова. – Также они принимали активное участие в озеленении скверов, санитарной очистке территории, наведении порядка на аллеях, сборах скошенной травы и мусора.

Отметим, что труд жасыл-елевцев достойно оплачивается. В этом году на заработную плату участникам программы в районе выделено более девяти миллионов тенге. Для школьников, студентов, безработной и самозанятой молодёжи это стало отличным стартом. Они не только приобрели трудовые навыки, но и за время летней практики завели новые знакомства.

– Мне всегда нравилось то ощущение, когда мы приезжали на участок и видели его в запущенном состоянии, а уезжали с красивой, чистой и опрятной улицы, – поделился впечатлениями один из жасылелевцев Алтая, Вадим Рыболов. – Чувствую, что лично внёс частичку в развитие своей малой родины. Это невероятно приятно! Теперь, когда мне нужно будет выкинуть какой-нибудь мусор, я буду вспоминать, с каким трудом улицы очищаются, и выкину его в урну, а не в траву. К концу лета город выглядит опрятно и аккуратно.

Стоит отметить, что у бойцов были не только трудовые будни, но и развлекательная программа, в которую вошли культурно-спортивные и экологические мероприятия с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Многие из нынешних участников программы «Жасыл ел» планируют следующие летние каникулы также провести с пользой для малой родины.

– Облагораживая наш прекрасный город, мы набрались опыта, научились делать то, что не умели раньше, – подчеркнул Роман Часовников из Алтая. – Быстро подружились с ребятами, надеюсь, что в следующем году мы будем работать таким же составом.

Александра Исаева

Район Алтай