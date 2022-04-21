«Зелёный коридор» для онкобольных

Зачастую люди, столкнувшиеся с онкологическим диагнозом, не понимают, что им делать, куда и к кому обращаться. Такая растерянность чревата потерей самого драгоценного ресурса – времени, считают онкологи Восточного Казахстана.

О том, как устроена маршрутизация онкологических пациентов и что делать, если у вас или у ваших родных подозревают онкозаболевание, рассказала на пресс-конференции и. о. директора ВКО многопрофильного центра онкологии и хирургии Анна Кухарева.

– В случае подозрения на онкологическое заболевание в первую очередь нужно обратиться в поликлинику по месту жительства или прикрепления, – пояснила спикер. – Консультации специалистами и обследование пациентов с подозрением на злокачественное новообразование в амбулаторных условиях проводится по «зелёному коридору» – вне общей очерёдности и ограничений.

На первичном уровне врач общей практики должен осмотреть пациента, проконсультировать и выдать направление на дальнейшее обследование в областной онкоцентр. Период обследования пациента с подозрением на злокачественное новообразование на первичном уровне не должен превышать пяти дней.

– Пациентам с подозрением на онкологию МРТ и КТ проводятся бесплатно, – проинформировала Анна Кухарева. – Направление на эти и другие виды обследований можно получить в своей поликлинике. Углублённое обследование пациентов первой клинической группы с целью верификации диагноза проводится в течение пятнадцати рабочих дней с момента обращения в онкоцентр, с целью уточнения тактики лечения и персонификации терапии – в течение тридцати рабочих дней.

Спикер также добавила, что специализированное лечение пациента со злокачественным новообразованием в онкоцентре начинается не позднее тридцати календарных дней с момента установления диагноза и взятия под динамическое наблюдение.

Лекарственное обеспечение, диагностику и лечение онкологических пациентов оплачивает государство в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Однако, как заметила руководитель онкоцентра, восстановительное лечение после химиотерапии не входит в комплекс бесплатной медицинской помощи.

Доказано, что скрининг-обследования являются одним из основополагающих принципов раннего выявления онкологических заболеваний.

– Большая часть онкологических заболеваний, таких как опухоль молочной железы, рак шейки матки, колоректальный рак, может быть диагностирована на ранних стадиях путём проведения скрининговых программ, – отметила Анна Кухарева. – Соответственно, снижение смертности от опухолей данной локализации может стать резервом для снижения общей смертности от онкологических заболеваний. Поэтому призываем жителей региона не игнорировать скрининговые обследования. Ваша жизнь и здоровье – в ваших руках.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы ВКО МЦОиХ