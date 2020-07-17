Зелёный конвейер из Бирлика

Земледелец Бабаш Масалим проживает в селе Бирлик Курчумского района с 2000 года. Туда он приехал из Кабинского района СУАР Китая. Кроме небольшого домашнего скарба он привез с собой еще и навыки ремесла дехканина.

Поэтому ломать голову над вопросом, чем заняться на новом месте, ему не пришлось: уже в первую весну в Казахстане он распахал доставшийся от прежних хозяев дома широкий огород и постарался высадить на нем как можно больше картофеля и других овощей. Урожая хватило на свою семью, излишки Бабаш Масалим реализовал односельчанам. Со временем, убедившись в большом спросе на свою продукцию, он сделал овощеводство основным ремеслом.

Теперь на субботних ярмарках в Курчуме его всегда можно увидеть в торговом ряду с изобильными зелеными дарами земли. Реализует продукцию по сходной цене, за многие годы занятия этим ремеслом сформировался круг постоянных клиентов. Причем цепочка

поле – прилавок, о необходимости которой часто говорят на высоком уровне, не прерывается весь летний сезон. Более того, Бабаш привозит свои овощи и картофель на базар и в зимние месяцы.

– В этом году торговал до марта, – рассказал при встрече труженик. – Потом пришло время заниматься весенними посевами.

Овощевод сообщил, что для решения проблемы с поливом ему потребовалось нанять технику и снова проложить к своему огороду арык от магистрального канала. Длина арыка составляет около одного километра. Конечно, пришлось потратиться, но теперь растениям не грозит засуха.

По словам Бабаша, в этом сезоне только капусты местного сорта высажено порядка 3,5 тысячи кустов. Еще по одной тысяче – томатов и перца. Кроме этого, есть пекинская капуста, баклажаны, морковь, лук, чеснок и огурцы. Со сбытом урожая в этом году возникли некоторые сложности: в рамках карантинных мер на время приостановлено проведение ярмарок. Впрочем, это не убавило оптимизма и веры в лучшее: основной урожай еще на стадии созревания, и он обязательно найдет своего покупателя.

Как же удается, не имея в наличии специализированного овощехранилища, торговать свежими овощами до весны? Все довольно просто: хозяин построил на краю огорода вместительный погреб и хранит в нем выращенный урожай.

– Зимняя торговля овощами имеет свои плюсы, – рассуждает хозяин. – Во-первых, вырастает цена на продукцию. К примеру, в прошлом сезоне летняя капуста стоила 120 тенге за кило, зимняя – уже 250-300. Во-вторых, это дает мне занятость в зимние месяцы.

У Бабаша есть намерение расширить масштабы производства зеленой продукции и выходить с ней за пределы района. Однако для этого нужны достаточные земельные площади. Пока это только придомовой огород в 50 соток. Какое-то время овощевод арендовал 10 гектаров близ своего села, начал наращивать объемы продукции, но затем пришлось вернуть землю по воле законного владельца.

После обращения с этим вопросом к акиму Курчумского района к огороду удалось прибавить пустовавший соседний участок. Теперь вся имеющаяся в наличии площадь составляет 0,75 гектара. Для дехканина-одиночки этого хватает для полной загруженности в летние месяцы, однако о налаживании промышленных масштабов говорить пока не приходится.

В своем интервью «Судьба казахского народа на весах истории» в республиканской газете «Ана тілі» Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал мысль о том, что казахстанское общество должно в корне пересмотреть отношение к труженикам. Каждый труд должен быть в почете. В прошлом году в Акорду были приглашены простые работники предприятий села, которых наградили орденами. Мы должны создавать вокруг таких людей ауру уважения. Чтобы молодые осознавали, что общественного признания можно добиться не только на престижных позициях на государственной службе, но и простым трудом. Одним из многих сельских тружеников, достойных уважения со стороны общества, является Бабаш Масалим из села Бирлик.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район