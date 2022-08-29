Зелёный десант

В Жарминском районе состоялась церемония закрытия сезона трудового отряда «Жасыл ел».

На мероприятие пригласили представителей молодёжи, общественных организаций, принимавших участие в летней трудовой кампании.

Как отметили организаторы, за прошедшие годы «Жасыл ел» стало важным движением, которое не только объединило активную молодёжь, но и приобщило её к труду, привило чувство патриотизма.

В этом году в ряды «зелёного десанта» было зачислено 90 молодых людей. Они участвовали в уборке, озеленении населённых пунктов, а также в социально значимых делах.

По итогам сезона молодёжных трудовых отрядов «Жасыл ел» в номинации «Лучший округ» отмечен наградой Шалабайский с/о. Лучшим бойцом признан Диас Ибраев, лучшим капитаном – Нуркен Нуркенов, лучшим работодателем – Калбатауский сельский округ. В номинации «Лучший медиа-

специалист» победила Мадина Сарман. Все они награждены благодарственными письмами и ценными подарками.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район