«Зелёные пальцы» семьи Земляных

Если мы захотим из суровой зимы попасть прямо в тёплое лето, где цветут плодовые растения, то тогда нам нужно посетить удивительную теплицу, что находится в селе Украинка Уланского района.

Семейное увлечение Николая и Людмилы Земляных за пятнадцать лет с момента создания теплицы переросло в уникальный проект, который стал настоящей гордостью и достопримечательностью села, района и в целом области. Всё начиналось с обычного хобби супругов, когда они даже не думали, что в итоге построят такую теплицу. И название у неё как нельзя подходящее и таящее в себе множество смыслов, если внимательно вдуматься в них.

По устоявшемуся мнению, слово Жер-Су означает, главным образом, богиню плодородия, которой, кроме всего, ещё приписывают много других добродетелей. Тут поневоле вспоминается, что самостоятельные понятия «жер» и «су» в переводе с казахского обозначают не что иное, как землю и воду. Соответственно, совпадение по тематике просто полнейшее. Плюс ко всему, знак зодиака Людмилы Земляной является самым что ни есть земным, отражающим характер человека и его кредо. Вдобавок, если коснуться фамилии семейной четы, то тут опять надо признать, что такие случайности бывают редко.

– Зарубежные коллеги употребляют в разговоре такое выражение, как «зелёные пальцы», – рассказывает хозяйка семейного очага. – Так говорят о тех, кому от природы дано чувствовать растения, понимать их, давать им жизнь. Такие руки и пальцы у главы нашей семьи. К чему бы он ни притронулся, всё благополучно прививается, расцветает, приносит плоды. В своё время с нескольких росточков поднялись сегодняшние «гиганты», приносящие плоды лимонов весом до полутора килограммов и более. Идея создания подобной теплицы принадлежит мужу, он много ездил, привозил издалека посадочный материал, сам дорабатывал проект применительно к нашим условиям.

Особый знак

По её словам, основным профилем деятельности является выращивание комнатных декоративных растений, о каждом из которых можно долго рассказывать отдельно, а также лимонов редкого, но уже известного в регионе сорта.

– Растения – словно живые люди, ничем не хуже, где-то даже лучше, – продолжает Людмила Земляная. – Их нужно любить, заботиться, разговаривать с ними, потому что они всё чувствуют. Если человек немного приболел, то в первую очередь принимают его боль на себя живые растения, находящиеся рядом. Ещё доказано давно, что у людей с определённой энергетикой зелёные насаждения не приживаются, не растут. Видимо, свыше противопоказано.

Тёплые стены

Говорят, что лучшим художником является природа, и она учит людей на резких контрастах. На фоне многоснежной зимы и свирепых морозов зелёное царство под прозрачными куполами теплицы кажется чем-то ирреальным. Особенность её в том, что используется природное тепло земли, из которой состоят стены высотой два с лишним метра. По словам специалистов, срабатывает принцип обычного погреба или теплового насоса, в итоге земля способствует тому, что зимой на плантациях тепло, а летом относительно прохладно, что экономит топливо. В условиях Восточного Казахстана, где зима длится долго, а солнечных дней в последние годы не так много, это важно.

– Обилие снега всем нам идёт на пользу, потому что он служит защитным одеялом, – говорит собеседница. – В то же время даже под боком у города, бывает, переметает дорогу до села, что непросто разъехаться на узкой колее.

Никогда мы не думали, что в лимонарии может быть особенный аромат, исходящий от созревших плодов или от распустившихся цветов. Сейчас началась пора цветения, а урожай следует ожидать не раньше чем через девять месяцев. И здесь снова напрашиваются непосредственные аналогии с человеком, точно в такие же сроки вынашивающим детей. Плоды лимонов после окончательного созревания могут висеть на кустах очень долго без риска испортиться. В год, когда приключилась пандемия, плоды с характерным цветом провисели до июня, и ничего с ними не случилось.

Свои лавры

Совпало так, что в день нашего визита в теплицу сюда же с утра приехали школьники второго класса из областного центра. Наверное, это тот самый редчайший случай, когда обидное современное прозвище «ботаник» не воспринимается ими так остро и в штыки. Конечно, хорошо изучать растения в городских условиях по засушенному гербарию, полагаясь в остальном на творческое воображение. Совсем другое дело, когда растительный мир предстаёт перед глазами в режиме офлайн, можно потрогать руками, вдохнуть запах. Банальный кактус или фикус на школьном подоконнике не идут ни в какое сравнение с их собратьями в рукотворных джунглях, и здесь даже дежурные забияки и задиры чувствуют себя не в своей тарелке, что для них обычно несвойственно.

С непривычки трудно сразу угадать, какой аромат источает зелёный листок, хотя память о нём сопровождает нас поневоле иногда в быту, дома, на производстве, улице. Оказалось, что это лавровое дерево: «Да я же знал о нём!» Экскурсовод Елена Рыженкова сообщает, что лавровым венком с глубокой древности венчали головы по особым случаям и за выдающиеся достижения великих личностей. Не случайно почётное звание «лауреат» напрямую обязано своим происхождением латинскому слову «laurus», которое означает лавр, подразумевая тем самым триумф, победу.

Вкус к делу

Прикладное же, узкоутилитарное значение лаврового листа общеизвестно, что и подтвердили школяры, которые встречали узнаваемые листочки в разных блюдах на кухне. Впрочем, подобное можно сказать и о других листочках, чей аромат напоминает популярный вьетнамский бальзам, а также иную продукцию из полезных эфирных масел. В теплице лавровый лист собирают, сушат, и получается в итоге готовая приправа собственного изготовления.

– Мы с удовольствием общаемся с детьми, стараемся вызвать интерес к богатому и разнообразному миру, – говорит Людмила Земляная. – Возможно, кто-нибудь из них в будущем станет ландшафтным дизайнером, выберет профессию, связанную с таким искусством. Обязательно после экскурсии делаем детям небольшие подарки в виде комнатных растений, пусть они видят их каждый день перед собой, ухаживают, наблюдают, проводят опыты.

Добавим, что уникальные растения, редкие цветы – это вообще другой мир, у каждого из них имеется своя история. Один гость из Франции при посещении теплицы узнал редкое растение, названное именем его предка в далёкие времена. Подобные открытия – на каждом шагу, поскольку энтузиасты общаются с коллегами профильной ассоциации в стране, обмениваются опытом за рубежом.

Базовое образование, специальность, опыт, трудовая биография нашей героини тесно связаны с электричеством, энергетикой, подготовкой и переподготовкой кадров. С выходом на заслуженный отдых на основе хобби перед старшим поколением и их детьми открылся совершенно новый, необъятный мир, полный загадок и открытий.

– Думали, что мы будем отдыхать, а тут требуется столько труда, вложений, общения с людьми, – улыбается Людмила Земляная. – На всё это нужно много энергии, но, занимаясь делом, что нам по душе, мы тоже заряжаемся позитивной энергетикой посетителей, коллег, с которыми ведём переписку. В общем, процесс происходит взаимный.

Меир Токобаев

Фото Тлеубека Шаяхмета

Уланский район