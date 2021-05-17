Зелёная обитель

В рамках национального проекта «Таза табиғат» («Чистая природа») на территории Восточно-Казахстанской области высажено 4700 деревьев.

Информацию об этом озвучил руководитель ВК областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Дильдабек Оразбаев.

Как сообщил спикер, в соответствии с плановыми показателями объёма работ по воспроизводству лесов и лесоразведению на 2021–2025 годы, в рамках реализации Послания Президента РК от 1 сентября 2020 года, в течение пяти лет на землях лесного фонда Восточно-Казахстанской области будет высажено свыше 181 млн деревьев. Общая площадь посадок составит 40598 га. В основном это саженцы хвойных и лиственных пород.

В рамках национального проекта «Таза табиғат» по озеленению населённых пунктов проводится акция «Мекенім – жасыл орманым» («Моя обитель – зелёный лес»). Более 200 волонтёров и школьников, а также свыше 1000 работников предприятий высадили 4700 деревьев на дворовых территориях 114 населённых пунктов нашей области.

Также руководитель ведомства подробно рассказал, какая ведётся работа через общественные и интернет-ресурсы, средства массовой информации в рамках концепции Главы государства «Слышащее государство». Этот метод работы значительно повышает доверие граждан к институтам государственной власти. Руководством инспекции ежемесячно проводятся дни открытых дверей. Еженедельно по средам и четвергам организуется работа канцелярии для приёма граждан. Также периодически проводится мониторинг социальных сетей, своевременно даются ответы и комментарии на вопросы.

– У нас есть официальные страницы в социальных сетях, – рассказал Дильдабек Оразбаев. – С начала года в инспекцию поступило 65 обращений. Все они приняты, обработаны, и заявителю направлены ответы с подробными разъяснениями. В соответствии с планом работы инспекции на системной основе будут организованы мероприятия по антикоррупционной пропаганде. В целях недопущения правонарушений среди сотрудников на постоянной основе проводится разъяснительная работа.

Ерик Абитов