Зеленый свет

Владельцам автомобилей, ввезенных из Армении, необходимо зарегистрировать свой транспорт.

Вопрос о регистрации автомобилей, ранее приобретенных и ввезенных в страну из Армении, рассмотрен Правительством РК.

По информации управления разъяснительной работы Департамента государственных доходов по ВКО, 20 мая этого года подписано соответствующее постановление, согласно которому автомобили из Армении с левосторонним расположением руля, зарегистрированные на граждан РК и ввезенные до 1 февраля 2020 года, подлежат регистрации в установленном законодательством порядке.

При этом подлежат уплате сбор за государственную регистрацию транспортного средства в размере 0,25 МРП и государственные пошлины. За выдачу свидетельства о государственной регистрации транспортных средств (техпаспорт) – 1,25 МРП, государственного регистрационного номерного знака на автомобиль – 2,8 МРП.

При регистрации транспортного средства не нужно производить уплату таможенных платежей, сбора за первичную регистрацию механических транспортных средств и утилизационного сбора.

– Однако, в случаях принятия собственником решения о первичной регистрации транспорта (постановка на постоянный казахстанский учет) либо вывозе его за пределы Республики Казахстан, у владельца транспортного средства возникает обязательство по уплате вышеуказанных платежей, – пояснили в ведомстве.

Сообщается, что с момента регистрации транспортное средство будет являться объектом обложения налогом на транспортные средства.

При этом каждый налогоплательщик может воспользоваться возможностью исчисления налога с помощью приложения «расчет налога на транспорт» на сайте kgd.gov.kz. Для исчисления суммы налога через это приложение необходимо внести такие параметры, как год исчисления, количество месяцев в году исчисления, вид объекта (легковой, грузовой, автобусы и т. д.), диапазон значений объема двигателя, объем двигателя.

Стоит отметить, что временная регистрация позволит владельцам армянских автомобилей эксплуатировать их на территории РК до полного износа.

Юрий Пааль